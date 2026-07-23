موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة تطلقان مشروع ميناءين جديدين لتعزيز التجارة على بحر العرب

وقعت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وهيئة موانئ الفجيرة اتفاقية استراتيجية لإنشاء ميناءين جديدين متعددَي الأغراض على بحر العرب، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وترفع كفاءة سلاسل الإمداد وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

مشروع استراتيجي لتوسيع البنية التحتية البحرية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع الاتفاقية التي تمنح دي بي ورلد امتيازاً لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء الرغيلات للحاويات وميناء دبا الفجيرة.

وأكد سموه أن المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية الإمارات في التجارة الدولية.

طاقة استيعابية ضخمة لدعم التجارة العالمية

سيتمتع ميناء الرغيلات بطاقة تشغيلية تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف مركبة، فيما سيضيف ميناء دبا الفجيرة قدرة استيعابية تبلغ 3.6 مليون طن من البضائع العامة سنوياً.

كما سيُدمج كل ميناء بمنطقة لوجستية متخصصة، لتشكيل منظومة متكاملة تدعم حركة التجارة عبر بحر العرب وتوفر حلولاً لوجستية متطورة.

تعزيز شبكة موانئ دبي العالمية في الإمارات

عند اكتمال المشروع، سترتفع الطاقة الإجمالية لمناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في الإمارات من 19.4 مليون إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً.

وسيتم ربط الميناءين الجديدين بميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بما يعزز كفاءة نقل البضائع ويوفر سلسلة إمداد متكاملة تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية والأسواق المحلية والعالمية.

دعم النمو الاقتصادي والاستثمارات

أكد الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، أن المشروع يمثل أحد أكبر المشاريع البحرية في الدولة، وسيسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وجذب استثمارات جديدة إلى الإمارة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد، يوفراج نارايان، أن المشروع سيعزز التكامل بين ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، ويوفر مرونة أكبر لسلاسل الإمداد، إلى جانب توسيع خيارات نقل البضائع داخل الإمارات وإلى الأسواق العالمية.

يمثل مشروع ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة البحرية، وتدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية، مع توفير بنية تحتية متطورة تستوعب أحدث سفن الحاويات وتواكب متطلبات التجارة العالمية المستقبلية.