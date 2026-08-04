نقل دبي يسجل 348 مليون راكب في النصف الأول من 2026

واصل قطاع النقل العام في دبي تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2026، بعدما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة بلغ 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من العام، في مؤشر يعكس تزايد الاعتماد على حلول التنقل الذكية والمستدامة داخل الإمارة.

348.1 مليون راكب خلال ستة أشهر

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أن منظومة النقل في دبي استقطبت 348.1 مليون مستخدم بين يناير ويونيو 2026، فيما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي نحو 1.9 مليون راكب، ما يعكس الطلب المتنامي على وسائل النقل العامة مع استمرار التوسع العمراني والاقتصادي في الإمارة.

ويؤكد هذا الأداء نجاح دبي في تطوير شبكة نقل متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار، وتوفر خيارات تنقل متنوعة وآمنة وفعالة.

تنوع وسائل النقل يعزز الإقبال

يشمل إجمالي عدد الركاب مستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إلى جانب مركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك التي أصبحت جزءاً رئيسياً من منظومة النقل الحديثة في الإمارة.

وتضم خدمات النقل المشترك مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعة، بالإضافة إلى الحافلات عند الطلب، وهي خدمات توفر مرونة أكبر للمستخدمين وتسهم في تحسين تجربة التنقل داخل دبي.

ارتفاع استخدام خدمات الليموزين

إلى جانب وسائل النقل الجماعي، سجلت مركبات النقل الفاخر (الليموزين) أداءً لافتاً، حيث بلغ عدد مستخدميها نحو 5.7 ملايين راكب خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار الطلب على خدمات النقل الفاخرة من قبل رجال الأعمال والسياح وشريحة من المقيمين.

ويؤكد هذا التنوع في خدمات النقل قدرة دبي على تلبية احتياجات مختلف فئات المستخدمين، من خلال توفير خيارات تناسب أنماط التنقل المختلفة.

دبي تواصل تعزيز التنقل الذكي والمستدام

تعكس هذه النتائج النمو المستمر في الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والمشترك في دبي، مدفوعاً بتوسع شبكة المواصلات، وتحسين جودة الخدمات، وتبني أحدث التقنيات الذكية في إدارة حركة النقل.

كما يأتي هذا النمو في إطار جهود الإمارة لتعزيز التنقل المستدام، وتقليل الازدحام المروري، وتشجيع استخدام وسائل النقل العامة بما يدعم أهداف التنمية الحضرية وجودة الحياة.

وتواصل هيئة الطرق والمواصلات الاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل وتوسيع الخدمات، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي، ويعزز مكانة دبي كواحدة من أبرز المدن العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام.