أسهم الإمارات تتباين.. وسوق أبوظبي يواصل الصعود

تباين أداء أسواق المال المحلية في بداية تداولات اليوم حيث صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.19% فوق 10067 نقطة، فيما تراجع سوق دبي 0.12% عند 5858 نقطة كما ارتفع في سوق دبي أسهم ديوا 0.74%، وإعمار للتطوير 0.15%، ودو 1.2%، وسلامة 2.3%.
في سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 0.91%، وسبيس 42 1.13%، وبروج 0.41%، وأبوظبي الأول 0.2%.
يأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.
كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.
هذا ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.
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