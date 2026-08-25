إيرادات عُمان تسجل 17.14 مليار دولار في النصف الأول 2026

ارتفعت الإرادات العامة لسلطنة عُمان بنسبة 13% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، لتبلغ نحو 6.602 مليارات ريال عُماني، ما يعادل 17.14 مليار دولار، مقابل 5.839 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بصورة رئيسية بنمو الإيرادات النفطية.

الجدير بالذكر أنه أظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية ، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي، مسجلاً نحو 6.619 مليارات ريال، مقابل 6.098 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، نتيجة زيادة المصروفات الجارية والإنمائية.

كما ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% إلى 3.332 مليارات ريال، مقارنة بنحو 3.018 مليارات ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، في ظل بلوغ متوسط سعر بيع النفط 74 دولاراً للبرميل، ومتوسط الإنتاج 1.074 مليون برميل يومياً.

في حين نما صافي إيرادات الغاز بنسبة 32% ليصل إلى 1.164 مليار ريال، مقابل 884 مليون ريال، بينما زادت الإيرادات الجارية بنسبة 6% إلى 2.045 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.928 مليار ريال قبل عام.

بخصوص الإنفاق، بلغت المصروفات الجارية 4.369 مليارات ريال، بزيادة 251 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال، منها 146 مليون ريال لمشروعات التحول الاقتصادي.

يشار أنه بلغت نسبة صرف المخصّصات الإنمائية نحو 61% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لعام 2026 والبالغة 1.3 مليار ريال. بينما تراجعت المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 2% إلى 1.132 مليار ريال، مقابل 1.161 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ الدعم الموجه إلى منظومة الحماية الاجتماعية 323 مليون ريال، وإلى قطاع الكهرباء 288 مليون ريال، والمنتجات النفطية 162 مليون ريال، فيما جرى تحويل 150 مليون ريال إلى مخصص سداد الديون.

يذكر أنه سجلت المصروفات قيد التسوية نحو 320 مليون ريال، مقارنة بنحو 130 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025 وارتفع حجم الدين العام بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.3%، ليصل إلى 14.16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 14.12 مليار ريال قبل عام.