أسهم الدفاع الأوروبية في حالة ذعر 🚩 ما هو التالي لتجارة التسلح في أوروبا؟

تواجه شركات الدفاع الأوروبية ضغوط بيع شديدة بعد قرار الحكومة الألمانية إلغاء برنامج فرقاطات F126. وقد انخفضت أسهم شركات راينميتال وهينسولد ورينك الألمانية انخفاضًا حادًا، مما أدى إلى تراجع قطاع الدفاع الأوروبي ككل، حيث يعيد المستثمرون تقييم المخاطر المحيطة بدورة إعادة تسليح أوروبا وآفاقها طويلة الأجل. ويُظهر قرار برلين أنه حتى في ظل الارتفاع السريع لميزانيات الدفاع، لا تزال المشتريات العامة ذات طابع سياسي للغاية، وتخضع لتغيرات الأولويات العسكرية، وعرضة لتغيرات الاستراتيجية الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم شركات الدفاع كانت بالفعل تحت ضغط لفترة من الوقت، حيث يبدو أن الزخم الصعودي القوي للقطاع قد بدأ بالتلاشي بعد سنوات من المكاسب الاستثنائية. وبعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، قد يكون لتطورات الحرب في أوكرانيا تأثير غير متوقع آخر - وربما أكثر أهمية - على هذا القطاع. فبعد أكثر من أربع سنوات من الصراع والجمود المستمر في ساحة المعركة، قد تدفع الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة كلاً من روسيا وأوكرانيا في نهاية المطاف إلى التفاوض.

يُظهر التصحيح المستمر في قطاع الدفاع أن الاستثمار فيه أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد شراء شركات تستفيد من زيادة الإنفاق العسكري. فقد تتأخر برامج التوريد الفردية، أو يُعاد التفاوض عليها، أو حتى تُلغى إذا خلصت الحكومات إلى أن أولويات دفاعية أخرى تُحقق عائدًا أفضل على الاستثمار. والسؤال الأهم الآن هو: هل ستظل الحكومات الأوروبية ملتزمة بما يكفي بالوفاء بتعهداتها الاستثمارية الدفاعية طويلة الأجل في حال انحسار الصراع في أوروبا الشرقية؟

وقد ذُكِّر السوق بمن هو العميل الحقيقي.

وبغض النظر عن التوقعات طويلة الأجل للقطاع، وحقيقة أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة عالميًا، كان المحفز المباشر لعمليات البيع هو قرار برلين التخلي عن برنامج ست فرقاطات من طراز F126، وهو عقد يُقدَّر بأكثر من 12 مليار يورو. فبدلًا من المضي قدمًا في المشروع المتأخر والمتزايد التكلفة، اختارت ألمانيا شراء ثماني فرقاطات أصغر حجمًا من طراز MEKO A-200 من شركة TKMS، مُعلِّلةً ذلك بتجاوزات في التكاليف، وتأخيرات، والحاجة إلى تعزيز القدرات البحرية بشكل أسرع.

بالنسبة للمستثمرين، كان هذا بمثابة تذكير هام بأن قرارات الشراء، حتى في فترات الإنفاق الدفاعي القياسي، لا تزال تتأثر بشكل كبير بالسياسة، وتغير الأولويات العسكرية، ومخاطر تنفيذ المشاريع. هذه إحدى السمات المميزة لصناعة الدفاع. فالحكومات هي فعلياً العملاء الوحيدون، ويمكنها تغيير أولويات الإنفاق بسرعة بين المركبات المدرعة، والذخيرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيّرة، والأمن السيبراني، وتقنيات الفضاء.

تصحيح بعد انتعاش استثنائي

قبل بضعة أشهر فقط، كانت شركات الدفاع الأوروبية من بين أكبر الرابحين من انتعاش سوق الأسهم الذي استمر لسنوات في القارة. فقد استفادت شركات راينميتال، وليوناردو، وساب، وبي إيه إي سيستمز، وتاليس، وهينسولدت من طفرة غير مسبوقة في الطلبات العسكرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع ميزانيات الدفاع لدول الناتو بشكل مطرد.

مع ذلك، دفع هذا الانتعاش الاستثنائي توقعات المستثمرين إلى مستويات عالية للغاية. ونتيجة لذلك، بدأت أي معلومات تُثير الشكوك حول تنفيذ المشاريع، أو توقيت العقود، أو نمو الإيرادات المستقبلية، تُثير ردود فعل سوقية كبيرة بشكل غير متناسب.

يشير المحللون إلى أن القيمة السوقية لشركة راينميتال انخفضت بأكثر من 10 مليارات يورو عقب الإعلان عن مشروع F126، على الرغم من أن القيمة الاقتصادية للعقد الملغى كانت أقل بكثير. وهذا يُشير إلى أن التصحيح الحالي لا يقتصر على خسارة مشروع واحد، بل يعكس إعادة تقييم أوسع لتوقعات النمو المستقبلي.

هل يعني هذا أن أوروبا على وشك خفض الإنفاق الدفاعي؟ في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يُذكر يدعم هذا السيناريو. مع ذلك، قد يُدرج المستثمرون هذا الاحتمال بشكل متزايد في حساباتهم نظرًا لتغير المشهد السياسي في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وحتى ألمانيا.

على الرغم من التصحيح الأخير، لا تزال الأسس الاقتصادية طويلة الأجل قوية. وقد اتفق أعضاء حلف الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني ​​تدريجيًا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مع تخصيص 3.5% للإنفاق العسكري التقليدي، و1.5% إضافية للبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن السيبراني وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود.

في الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تواجه العديد من الاحتياجات الاستثمارية الهيكلية، بما في ذلك:

إعادة بناء مخزونات الذخيرة التي استُنزفت نتيجة الدعم العسكري لأوكرانيا،

تحديث المعدات العسكرية القديمة،

توسيع القدرة التصنيعية الدفاعية المحلية،

زيادة الاستثمار في الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة وتقنيات الفضاء.

يشير هذا إلى أن الإنفاق الدفاعي الإجمالي من المرجح أن يظل مرتفعًا لسنوات عديدة، حتى لو تغيرت مكونات هذا الإنفاق بشكل كبير بمرور الوقت.

ماذا يعني هذا للمستثمرين؟ رسوم بيانية مؤلمة لشركتي راينميتال وهينسولدت

من منظور استثماري، يكتسب تنويع الإيرادات أهمية متزايدة. فالشركات التي تستثمر في قطاعات دفاعية متعددة - من المركبات المدرعة والذخيرة إلى أنظمة الرادار والإلكترونيات العسكرية والطائرات المسيّرة وتقنيات الدفاع المتقدمة - تكون عمومًا أقل تأثرًا بقرارات الشراء الفردية.

على الرغم من عمليات البيع المكثفة الحالية، لا يزال معظم المحللين يعتقدون أن دورة إعادة تسليح أوروبا ستستمر حتى العقد القادم. وينبغي النظر إلى التطورات الأخيرة في المقام الأول كتذكير بالطبيعة السياسية لعمليات الشراء الدفاعية، وليس كدليل على انتهاء طفرة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

وبالنظر إلى أداء أسعار أسهم شركتي راينميتال وهينسولدت، وهما أكبر شركتين ألمانيتين في مجال المقاولات الدفاعية، فقد انخفضت أسهم الشركتين بأكثر من 50% عن أعلى مستوياتها. وقد دفع هذا التراجع الحاد أسعار أسهمهما إلى مستويات لم نشهدها منذ ربيع عام 2025، مما يُبرز مدى التغير الجذري في توجهات المستثمرين تجاه هذا القطاع.

المصدر: xStation5

تواصل شركة راينميتال تحقيق ربحية تشغيلية قوية، حيث بلغ هامش الربح التشغيلي حوالي 17.1% على الرغم من التصحيح المستمر في سعر السهم. ولا تزال الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الفصلية متقلبة، لكنها سجلت عدة أرقام قياسية في الفصول الأخيرة، مما يعكس تزايد حجم تنفيذ العقود. في الوقت نفسه، انخفض سعر السهم بأكثر من 39% منذ بداية العام، وأكثر من 45% خلال العام الماضي، بينما لا يزال تقييمه مرتفعًا بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 60. وبشكل عام، يُبرز الرسم البياني التباين المتزايد بين أساسيات التشغيل القوية للشركة وتراجع ثقة المستثمرين.

المصدر: أبحاث XTB

تضاعفت إيرادات شركة راينميتال تقريبًا منذ عام 2020، لتصل إلى ما يقارب 10 مليارات يورو في عام 2025، بينما ارتفع صافي الدخل إلى حوالي 696 مليون يورو. في الوقت نفسه، تحسّن العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) إلى حوالي 16.6%، متجاوزًا بذلك متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC) للشركة البالغ 11.7%، مما يشير إلى استمرار راينميتال في خلق قيمة للمساهمين. على الرغم من هذه الأسس المالية القوية، لا يزال سعر السهم في مرحلة تصحيح حاد بعد ارتفاعه القياسي السابق. يشير هذا إلى أن المستثمرين يركزون حاليًا بشكل أكبر على مخاطر تباطؤ نمو الطلبات في المستقبل مقارنةً بالأداء المالي التاريخي القوي للشركة.

المصدر: أبحاث XTB

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB