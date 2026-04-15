أسهم الحوسبة الكمومية ترتفع مع إطلاق شركة إنفيديا نماذج الذكاء الاصطناعي الكمومي مفتوحة المصدر 📈

تشهد أسهم الحوسبة الكمومية انتعاشًا قويًا، جاذبةً اهتمام المستثمرين مجددًا في الأسواق العالمية. ولا يقتصر هذا الارتفاع الأخير على المضاربة فحسب، بل هو مدفوعٌ بتقدم تكنولوجي ملموس وتحسن في معنويات السوق الكلية. وعلى وجه الخصوص، غيّر إنجاز شركة إنفيديا في دمج الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الكمومية التوقعات حول سرعة تحوّل هذا القطاع إلى قطاعٍ قابلٍ للتطبيق تجاريًا. ونتيجةً لذلك، تتدفق رؤوس الأموال مجددًا إلى أحد أكثر مجالات سوق التكنولوجيا تطلعًا للمستقبل.

ارتفاع حاد في أسهم الحوسبة الكمومية

حققت كبرى شركات الحوسبة الكمومية الأمريكية مكاسبًا برقمين :

IonQ (IONQ.US)

D-Wave (QBTS.US)

Rigetti (RGTI.US)

Quantum Computing Inc. (QUBT.US)

استمر الزخم في التداولات قبل افتتاح السوق :

QBTS +8% ، IONQ +4.6% ، QUBT +3.7% ، RGTI +5%

تزامن هذا الارتفاع مع اليوم العالمي للحوسبة الكمومية، مما زاد من وضوح هذا القطاع واهتمام المستثمرين به .

إنجازٌ رائدٌ من إنفيديا: عاملٌ مُحفِّزٌ رئيسي

كان الدافع الرئيسي هو إطلاق إنفيديا لنظام ذكاء اصطناعي جديد مفتوح المصدر، مُصمَّم خصيصًا للحوسبة الكمومية .

تركز عائلة نماذج إيزينغ من إنفيديا على حلّ معضلتين أساسيتين في هذا المجال :

تصحيح الأخطاء

معايرة النظام

تحسيناتٌ رئيسيةٌ في الأداء :

سرعةٌ تصل إلى 2.5 ضعف في فك تشفير الأخطاء

دقةٌ أعلى تصل إلى 3 أضعاف

أكّد جنسن هوانغ أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُصبح "نظام التشغيل" للأجهزة الكمومية، مما يُتيح أنظمةً قابلةً للتطوير وموثوقةً .

يشمل الحل ما يلي :

معايرة إيزينغ - تقلل وقت المعايرة من أيام إلى ساعات

فك تشفير إيزينغ - مُحسَّن إما للسرعة أو الدقة

تعتمد هذه التقنية بالفعل من قبل كبرى الشركات، بما في ذلك :

Atom Computing ، و IonQ ، و IQM ، و Fermilab

جامعة كورنيل، ومختبرات سانديا، وجامعة شيكاغو

التأثير العالمي وسياق السوق

أدى هذا الخبر في البداية إلى انتعاش أسهم شركات الحوسبة الكمومية الآسيوية، حيث :

حققت أسهم شركتي Axgate و ICTK الكوريتين الجنوبيتين نسبة +30%

بينما ارتفعت أسهم شركتي QuantumCTek و GuoChuang Software الصينيتين بنسبة +8%

كما ارتفعت أسهم شركة Fixstars اليابانية بنسبة +8% تقريبًا.

تعزز هذا الارتفاع بتحسن معنويات المخاطرة العالمية، المرتبطة بتجدد التفاؤل بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية .

قد شكّل اجتماع العوامل الاقتصادية الإيجابية والاختراق التكنولوجي حافزًا قويًا لتدفقات رؤوس الأموال .

لماذا يولي المستثمرون اهتمامًا؟

من المتوقع أن ينمو سوق الحوسبة الكمومية من حوالي 1.7 مليار دولار اليوم إلى أكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2030 .

تستطيع الأنظمة الكمومية حلّ المشكلات المعقدة بسرعة تفوق سرعة الحواسيب التقليدية بمراحل، مما يُؤثر على :

التشفير

أمن البيانات

المحاكاة المتقدمة .

يُثير هذا الأمر فرصًا ومخاطر في آنٍ واحد، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل التشفير والبيانات الحساسة .

يعكس الارتفاع الحالي في سعر السهم تحولًا من مجرد ضجة إعلامية إلى تفاؤل مدعوم بالتكنولوجيا. تشير خطوة شركة إنفيديا إلى أن الحوسبة الكمومية قد تصل إلى تطبيقات عملية أسرع مما كان متوقعًا. مع ذلك، لا يزال هذا القطاع عالي المخاطر وفي مراحله الأولى، مما يعني أن التقلبات ستظل مرتفعة على الأرجح رغم الزخم القوي.

QBTS.US (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5