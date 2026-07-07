أسهم اليورانيوم بعد موجة البيع : 📉 انخفضت أسهم شركة يورانيوم إنرجي بنسبة 50% عن أعلى مستوياتها

تراجعت أسهم شركة يورانيوم إنرجي (UEC.US)، أكبر شركة لإنتاج اليورانيوم في الولايات المتحدة، بنحو 40% عن أعلى مستوياتها. وقد أكدت شركة إتش سي وينرايت مؤخرًا توصيتها بشراء أسهم الشركة، مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 26.75 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج صافية ربع سنوية أضعف، وعدم تحقيقها أي إيرادات. ولم يكن أهم ما استخلصته الشركة من التقرير هو الخسارة بحد ذاتها، بل استراتيجية مخزون اليورانيوم. فقد اختارت الشركة عدم بيع أكسيد اليورانيوم (U3O8) في السوق الفورية، على الرغم من تداول اليورانيوم قرب 86 دولارًا أمريكيًا للرطل، مما يشير إلى أن الإدارة تتوقع أسعارًا أفضل أو فرصًا للتعاقد طويل الأجل في الأرباع القادمة. وتتراوح أسعار اليورانيوم الفورية حاليًا حول 85 دولارًا أمريكيًا للرطل، بعد تراجعها من حوالي 97 دولارًا أمريكيًا في بداية العام، مع استمرار الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.

سجلت الشركة خسارة صافية ربع سنوية قدرها 52.3 مليون دولار أمريكي، أو 0.11 دولار أمريكي للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 30.2 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. تُبرز النتائج ضغوط التكاليف التي يواجهها المنتجون عادةً خلال مرحلتي زيادة الإنتاج وتوسيع نطاقه.

بلغ إنتاج مزرعة كريستنسن 146,550 رطلاً من أكسيد اليورانيوم ( U3O8 )، بينما يُمثل بدء العمليات في بيرك هولو علامة فارقة، إذ يُشير إلى تحوّل شركة UEC من كونها مُستثمراً مُعتمداً على أسعار اليورانيوم إلى مُنتج حقيقي لليورانيوم.

تمتلك UEC حالياً ما يُقارب 1.5 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم ( U3O8 ) في المخزون. وبسعر فوري يبلغ 86 دولاراً للرطل، تبلغ القيمة السوقية النظرية لهذه المخزونات حوالي 129 مليون دولار، مما يُوفر للمستثمرين هامش أمان مالي ورافعة مالية إضافية لمواجهة أي ارتفاع مُستقبلي في أسعار اليورانيوم.

عاقب السوق السهم بسبب عدم تحقيق توقعات الإيرادات، وتسجيل خسارة أكبر، وتأخيرات في الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 24% خلال الأسبوع الماضي إلى 10.65 دولار. على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال سعر السهم أعلى بنسبة 72% تقريباً مُقارنةً بالعام الماضي، مما يُشير إلى أن جزءاً من الضعف الأخير يعكس عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع قوي. أكدت شركة إتش سي وينرايت أيضًا على قوة سيولة شركة يو إي سي وميزانيتها العمومية الغنية بالنقد، مشيرةً إلى أن الشركة تحتفظ بنقد يفوق ديونها، مما يقلل المخاطر المالية مع استمرار زيادة الإنتاج.

يبقى السؤال الاستثماري الرئيسي هو ما إذا كانت يو إي سي قادرة على خفض تكلفة إنتاجها لكل رطل بنجاح مع زيادة الإنتاج. إذا بدأت تكاليف الوحدة في الانخفاض، فقد تُعتبر الخسائر الحالية مؤقتة وليست هيكلية.

تمثلت خيبة الأمل الرئيسية في انخفاض ربحية السهم إلى -0.11 دولار أمريكي مقابل توقعات المحللين البالغة -0.03 دولار أمريكي، في حين كان المستثمرون يتوقعون أيضًا إيرادات تبلغ حوالي 12.1 مليون دولار أمريكي. وهذا يفسر إلى حد كبير سبب فشل توصية المحلل الإيجابية في منع عمليات البيع الأخيرة.

أما بالنسبة لقطاع اليورانيوم بشكل عام، فالوضع لا يزال مختلطًا. لا تزال أسعار اليورانيوم الفورية مستقرة في نطاق منتصف الثمانينيات من الدولارات للرطل، لكن ضعف الإقبال على أسهم السلع الأساسية وانخفاض مشاركة المستثمرين الماليين يؤثران سلبًا على أسهم اليورانيوم حاليًا.

بالنسبة لقطاع اليورانيوم بشكل عام، لا تزال الصورة مختلطة. لا تزال النظرة الإيجابية لسهم شركة UEC تستند إلى ثلاثة ركائز أساسية: استمرار ارتفاع أسعار اليورانيوم، ونمو إنتاج اليورانيوم المحلي في الولايات المتحدة، والقدرة على تسييل مخزونها أو تأمين عقود طويلة الأجل بأسعار أكثر جاذبية.

أما مخاطر التراجع فهي واضحة. فإذا استمرت تأخيرات الإنتاج، وبقيت التكاليف مرتفعة، واستمرت الشركة في تحقيق إيرادات ضئيلة أو معدومة، فقد ينظر المستثمرون إلى UEC بشكل متزايد كخيار استثماري يعتمد على الرافعة المالية لسعر اليورانيوم بدلاً من كونها شركة منتجة راسخة.

أسهم UEC.US (الفاصل الزمني D1)

يتم تداول أسهم UEC حاليًا بأقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، وهو مستوى لطالما مثّل منطقة تجميع طويلة الأجل خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: xStation5

كاميكو تزيد حصتها في سيجار ليك

أتمت كاميكو عملية الاستحواذ على حصة ملكية إضافية في منجم سيجار ليك لليورانيوم من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو ريسورسز).

بعد إتمام الصفقة، ارتفعت حصة كاميكو بنسبة 2.871 نقطة مئوية لتصل إلى 57.418%، بينما ارتفعت حصة أورانو كندا إلى 42.582%.

تُعدّ هذه الصفقة ذات أهمية بالغة لقطاع اليورانيوم، إذ يُعتبر سيجار ليك أحد أكبر مناجم اليورانيوم وأعلاها جودة في العالم.

تمنح هذه الحصة الأكبر كاميكو فرصة أكبر للاستفادة من إنتاج اليورانيوم المستقبلي، وربما تدفقات نقدية أقوى في حال استمرار ارتفاع أسعار اليورانيوم.

من وجهة نظر المستثمرين، يُظهر هذا الاستحواذ أن كبرى شركات إنتاج اليورانيوم تُواصل تعزيز سيطرتها على أصول إنتاجية عالية الجودة بدلاً من الاعتماد على عمليات الشراء في السوق الفورية.

أسهم CCJ.US (الفاصل الزمني D1)

تُتداول أسهم شركة Cameco حاليًا بخصم يقارب 10% عن متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مما يجعل منطقة الدعم الفني الرئيسية حوالي 100-103 دولارًا أمريكيًا للسهم.

المصدر: xStation5

شركة سينتروس إنرجي تنضم إلى مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات الصغيرة 600

ستنضم سينتروس إنرجي إلى مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات الصغيرة 600 في 14 يوليو، وهي خطوة من شأنها أن تُولّد طلبًا فنيًا إضافيًا من صناديق الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر القياسي.

تلعب الشركة دورًا هامًا في سلسلة إمداد الوقود النووي الأمريكي كمورد لليورانيوم المخصب.

تكتسب سينتروس أهمية خاصة بالنسبة للجيل القادم من المفاعلات النووية نظرًا لتطويرها لليورانيوم عالي التخصيب منخفض التركيز (HALEU)، وهو الوقود المتخصص المطلوب للعديد من تصاميم المفاعلات المتقدمة.

على الرغم من أن إدراج الشركة في المؤشر لا يُغيّر بشكل فوري من أساسياتها، إلا أنه قد يُحسّن من ظهور أسهمها لدى المستثمرين المؤسسيين ويزيد من ملكية صناديق الاستثمار السلبي لها.

بالنسبة لقطاع اليورانيوم، تُمثّل هذه الإضافة مؤشرًا آخر على تزايد إدراك أسواق رأس المال للأهمية الاستراتيجية لسلسلة إمداد الوقود النووي الأمريكي.

أسهم شركة سينتروس (LEU.US) (الفترة الزمنية D1)

انخفضت أسهم سينتروس بنحو 65% عن أعلى مستوياتها، ويتم تداولها حاليًا بنحو 20% أقل من متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) على الرسم البياني اليومي.

المصدر: xStation5