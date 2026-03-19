أسهم رايان إير في أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر 🚩 ارتفاع أسعار وقود الطائرات يضغط على صناعة الطيران

انخفضت أسهم شركة رايان إير (RYAAY.US) إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025، على الرغم من أن الشركة لا تزال من بين شركات الطيران الأكثر كفاءة في الإدارة في أوروبا. تشير التطورات الأخيرة إلى أن الشركة تدخل مرحلة نمو جديدة، وإن كان ذلك في ظل ارتفاع التكاليف التنظيمية وعدم اليقين التشغيلي. في الوقت نفسه، من شبه المؤكد أن تؤثر أسعار وقود الطائرات المرتفعة سلبًا على هوامش الربح، بينما يبقى الطلب على السفر الصيفي غير مؤكد وسط التوترات في الشرق الأوسط، والتي تُعد حاليًا الشغل الشاغل للسوق.

تحديثات الشركة

تتوقع رايان إير الحصول على شهادة اعتماد طائرة بوينغ 737 ماكس 10 في الربع الثالث من العام، مع بدء عمليات التسليم في موعدها المحدد مطلع العام المقبل. يُعد تسليم الطائرات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع الطاقة الاستيعابية ودعم نمو شبكة خطوطها.

تخطط الشركة لزيادة عدد المسافرين من 207 ملايين إلى حوالي 215 مليون مسافر في السنة المالية المقبلة، إلى جانب زيادات طفيفة في أسعار التذاكر. يشير هذا إلى استمرار النمو المدفوع بحجم الرحلات مع الحفاظ على انضباط التسعير.

ستُقلّص شركة رايان إير عملياتها في مطار بروكسل شارلوروا بنحو 10% بسبب ضريبة جديدة على المسافرين، ما سيؤدي إلى خفض عدد المقاعد بحوالي 1.1 مليون مقعد سنويًا. يُبرز هذا القرار حساسية نموذج أعمال الشركة للوائح التنظيمية وقدرتها على إعادة توزيع السعة بسرعة.

قررت الشركة عدم تركيب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على متن طائراتها، مُعللة ذلك بزيادة استهلاك الوقود وعدم وجود جدوى اقتصادية على الرحلات القصيرة. ويعكس هذا تركيزها المُستمر على ترشيد التكاليف.

يبقى أحد المخاطر الرئيسية هو وتيرة تسليم الطائرات واحتمالية تأخيرات في الحصول على الشهادات من شركة بوينغ. في الوقت نفسه، يُواصل الحفاظ على ريادة التكلفة وتخصيص رأس المال بشكل مُنضبط دعم جدوى الاستثمار.

يبدو التقييم جذابًا نسبيًا، حيث يبلغ مُضاعف الربحية حوالي 12 ونسبة السعر إلى النمو منخفضة (حوالي 0.3)، ما يُشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب مُقارنة بآفاق النمو. رفعت شركة إيفركور آي إس آي تصنيف سهم شركة رايان إير إلى "أداء متفوق" مع سعر مستهدف قدره 80 دولارًا أمريكيًا، بعد تراجع السهم بنحو 15% عن أعلى مستوياته في يناير. في المقابل، رفعت بيرنشتاين سعرها المستهدف إلى 71 دولارًا أمريكيًا، مشيرةً إلى التقدم التشغيلي المطرد، بما في ذلك نمو بنسبة 1.1% في الإيرادات لكل كيلومتر مقعد متاح. ومع ذلك، لا يزال الصراع في الشرق الأوسط - الذي يدفع أسعار وقود الطائرات إلى الارتفاع - إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، يُلقي بظلاله على شركات الطيران بشكل عام. تتمتع رايان إير بوضع مالي قوي، حيث تمتلك حوالي مليار يورو من النقد الصافي، بالإضافة إلى وضع نقدي صافٍ إيجابي إجمالًا. وتوفر ميزانيتها العمومية عالية الجودة وقدرتها القوية على توليد النقد مرونةً للاستثمار وعوائد للمساهمين. وتتميز ربحية الشركة التشغيلية في القطاع، حيث يبلغ العائد على حقوق الملكية حوالي 26%، بينما يواصل نموذجها منخفض التكلفة للغاية دعم ميزة التكلفة الهيكلية - حتى في ظل ارتفاع أسعار الوقود.