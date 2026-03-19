أسهم رايان إير في أدنى مستوى لها منذ 5 أشهر 🚩 ارتفاع أسعار وقود الطائرات يضغط على صناعة الطيران

انخفضت أسهم شركة رايان إير (RYAAY.US) إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025، على الرغم من أن الشركة لا تزال من بين شركات الطيران الأكثر كفاءة في الإدارة في أوروبا. تشير التطورات الأخيرة إلى أن الشركة تدخل مرحلة نمو جديدة، وإن كان ذلك في ظل ارتفاع التكاليف التنظيمية وعدم اليقين التشغيلي. في الوقت نفسه، من شبه المؤكد أن تؤثر أسعار وقود الطائرات المرتفعة سلبًا على هوامش الربح، بينما يبقى الطلب على السفر الصيفي غير مؤكد وسط التوترات في الشرق الأوسط، والتي تُعد حاليًا الشغل الشاغل للسوق.
تحديثات الشركة
- تتوقع رايان إير الحصول على شهادة اعتماد طائرة بوينغ 737 ماكس 10 في الربع الثالث من العام، مع بدء عمليات التسليم في موعدها المحدد مطلع العام المقبل. يُعد تسليم الطائرات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع الطاقة الاستيعابية ودعم نمو شبكة خطوطها.
- تخطط الشركة لزيادة عدد المسافرين من 207 ملايين إلى حوالي 215 مليون مسافر في السنة المالية المقبلة، إلى جانب زيادات طفيفة في أسعار التذاكر. يشير هذا إلى استمرار النمو المدفوع بحجم الرحلات مع الحفاظ على انضباط التسعير.
- ستُقلّص شركة رايان إير عملياتها في مطار بروكسل شارلوروا بنحو 10% بسبب ضريبة جديدة على المسافرين، ما سيؤدي إلى خفض عدد المقاعد بحوالي 1.1 مليون مقعد سنويًا. يُبرز هذا القرار حساسية نموذج أعمال الشركة للوائح التنظيمية وقدرتها على إعادة توزيع السعة بسرعة.
- قررت الشركة عدم تركيب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على متن طائراتها، مُعللة ذلك بزيادة استهلاك الوقود وعدم وجود جدوى اقتصادية على الرحلات القصيرة. ويعكس هذا تركيزها المُستمر على ترشيد التكاليف.
- يبقى أحد المخاطر الرئيسية هو وتيرة تسليم الطائرات واحتمالية تأخيرات في الحصول على الشهادات من شركة بوينغ. في الوقت نفسه، يُواصل الحفاظ على ريادة التكلفة وتخصيص رأس المال بشكل مُنضبط دعم جدوى الاستثمار.
يبدو التقييم جذابًا نسبيًا، حيث يبلغ مُضاعف الربحية حوالي 12 ونسبة السعر إلى النمو منخفضة (حوالي 0.3)، ما يُشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب مُقارنة بآفاق النمو. رفعت شركة إيفركور آي إس آي تصنيف سهم شركة رايان إير إلى "أداء متفوق" مع سعر مستهدف قدره 80 دولارًا أمريكيًا، بعد تراجع السهم بنحو 15% عن أعلى مستوياته في يناير. في المقابل، رفعت بيرنشتاين سعرها المستهدف إلى 71 دولارًا أمريكيًا، مشيرةً إلى التقدم التشغيلي المطرد، بما في ذلك نمو بنسبة 1.1% في الإيرادات لكل كيلومتر مقعد متاح. ومع ذلك، لا يزال الصراع في الشرق الأوسط - الذي يدفع أسعار وقود الطائرات إلى الارتفاع - إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية، يُلقي بظلاله على شركات الطيران بشكل عام. تتمتع رايان إير بوضع مالي قوي، حيث تمتلك حوالي مليار يورو من النقد الصافي، بالإضافة إلى وضع نقدي صافٍ إيجابي إجمالًا. وتوفر ميزانيتها العمومية عالية الجودة وقدرتها القوية على توليد النقد مرونةً للاستثمار وعوائد للمساهمين. وتتميز ربحية الشركة التشغيلية في القطاع، حيث يبلغ العائد على حقوق الملكية حوالي 26%، بينما يواصل نموذجها منخفض التكلفة للغاية دعم ميزة التكلفة الهيكلية - حتى في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
المصدر: xStation5
ما مدى خطورة مشكلة وقود الطائرات؟
- يحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران قد كشف عن نقاط ضعف خطيرة في سلاسل إمداد وقود الطائرات. ويقول الاتحاد إن الحرب قد تؤدي إلى نقص حاد في وقود الطائرات، وربما تعطل الرحلات الجوية.
- يُعد مضيق هرمز نقطة اختناق حيوية لأسواق الطاقة العالمية. فهو يُمرر عادةً حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، إلا أن حركة الشحن فيه قد انهارت الآن.
- قد يؤدي انقطاع تدفقات النفط من الخليج العربي إلى تداعيات سريعة على قطاع الطيران. فانخفاض توافر النفط الخام وتضرر طاقة التكرير سيؤديان إلى انخفاض إنتاج وقود الطائرات عالميًا.
- تبدو أوروبا أكثر عرضة لأي اضطراب طويل الأمد. إذ يأتي ما بين 25 و30% من إمدادات وقود الطائرات الأوروبية من الخليج العربي، بينما لا تغطي الاحتياطيات سوى شهر واحد تقريبًا من الطلب المعتاد.
- وتواجه آسيا أيضًا ضغوطًا، مما يحد من خيارات التوريد البديلة. فنحو 84% من النفط الخام الذي يمر عبر هرمز يذهب عادةً إلى آسيا، وخاصة الهند والصين، مما يُقيد قدرتها على تعويض النقص في أماكن أخرى.
- تواجه شركات الطيران بالفعل ارتفاعًا في استهلاك الوقود نتيجةً لتغيير مسارات الرحلات. وتُجبر النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط الرحلات الطويلة على سلوك مسارات أطول، مما يزيد التكاليف واستهلاك الوقود.
- يقول الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن قطاع الطيران مُعرّض للخطر بشكل خاص نظرًا لصعوبة استبدال وقود الطائرات بكميات كبيرة. وعلى عكس بعض القطاعات الأخرى، فإن خيارات شركات الطيران محدودة للغاية على المدى القصير في حال تفاقم اضطرابات الإمداد.
- يدعو الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية. وتشمل توصياته قصيرة الأجل إنشاء احتياطيات استراتيجية من وقود الطائرات، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز التنسيق بين الحكومات وشركات الطيران ومصافي التكرير.
- ويحذر خبراء قانونيون وخبراء في الصناعة من أن الأضرار التي تلحق بمصافي التكرير في الشرق الأوسط قد تُفاقم المشكلة بشكل كبير. فإذا نفدت مخزونات الوقود في المطارات وشركات الطيران لفترة طويلة، فقد تُضطر شركات الطيران إلى تقليص عملياتها وإلغاء رحلاتها.
ومن المرجح أن يشعر المسافرون بشكل مباشر بأي نقص كبير في وقود الطائرات. وقد تواجه رحلات عيد الفصح، وعمليات الطيران العارض، وحتى خدمات الإسعاف الجوي الدولية، اضطرابات كبيرة إذا ساء الوضع أكثر. وكما نرى، هناك سبب وجيه لانخفاض أسهم شركة رايان إير. ومع ذلك، فإن احتمال خفض التصعيد قد يدعم شركة رايان إير ويجعل السهم مهيأً للتعافي.
