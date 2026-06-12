الأنظار كلها متجهة إلى شركة سبيس إكس: أين سيفتتح سعر السهم؟

لا تزال شركة سبيس إكس في مرحلة ما قبل الإطلاق ولم تبدأ التداول بعد. من المتوقع أن تفتتح أسهمها عند حوالي 175 دولارًا أمريكيًا في بورصة ناسداك، مقارنةً بسعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 135 دولارًا أمريكيًا للسهم. يُعد تأخير بدء التداول للاكتتابات العامة الأولية الكبيرة إجراءً معتادًا لضمان انطلاقة سلسة في السوق.

يُعدّ تحديد سعر الافتتاح جزءًا أساسيًا من هذه العملية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين أوامر البيع والشراء قدر الإمكان.

وتقوم البنوك الاستثمارية بتقييم الطلب على أسهم سبيس إكس عند مستويات سعرية مختلفة قبل بدء التداول.

والهدف من ذلك هو تجنب عمليات بيع حادة مباشرة بعد الاكتتاب وضمان بداية تداول مستقرة نسبيًا.

بالنسبة لطرح كبير مثل طرح سبيس إكس، قد تستغرق العملية عدة ساعات قبل بدء التداول رسميًا.

وقد شهدت اكتتابات عامة أولية كبيرة تأخيرات مماثلة في الماضي. فعلى سبيل المثال، بدأ تداول أسهم علي بابا بعد حوالي ثلاث ساعات من افتتاح السوق الأمريكية، بينما لم تبدأ بعض الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة التداول إلا في وقت مبكر من بعد الظهر.