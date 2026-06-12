📈 أسهم شركة سبيس إكس ترتفع بنسبة 20%

بدأت أسهم شركة سبيس إكس (SPCX.US) تداولها اليوم في بورصة وول ستريت، بعد نحو ساعتين من افتتاح السوق الأمريكية. ويُدرج السهم في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX.US. بدأ التداول في حوالي الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بسعر 149 دولارًا أمريكيًا للسهم، وخلال الدقائق العشر الأولى ارتفع سعر السهم إلى ما يقارب 165 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى قيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار أمريكي. ويُعد هذا الطرح الأكبر في تاريخ وول ستريت. وتتداول أسهم سبيس إكس حاليًا بأكثر من 21% فوق سعر طرحها الأولي البالغ 135 دولارًا أمريكيًا للسهم، مما يُبرز الطلب القوي من المستثمرين خلال الظهور الأول للشركة في السوق والذي كان مرتقبًا للغاية.
المصدر: xStation 5
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