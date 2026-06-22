أسهم شركة سبيس إكس تحت ضغط الديون

تعرضت أسهم شركة سبيس إكس لضغوط يوم الاثنين بعد الإعلان عن طرح سندات جديدة. وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 7% خلال جلسة التداول اليوم. ويهدف إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 20 مليار دولار، من بين أمور أخرى، إلى سداد تمويل مؤقت ولأغراض عامة.

في الوقت نفسه، أفصحت الشركة عن امتلاكها، حتى 19 يونيو، حوالي 100 مليار دولار نقدًا وما يعادله. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السيولة الحالية للشركة تبلغ 1.2، وهي أقل من متوسط ​​السوق، وإن كانت أفضل من متوسط ​​قطاع الفضاء.

وقد زاد من زخم البيع تقرير صادر عن أحد البنوك الاستثمارية الأمريكية.

وأشار محللو كي بانك إلى أنه بعد الارتفاع القوي الذي أعقب الاكتتاب العام الأولي، يعكس التقييم الحالي للشركة إلى حد كبير إمكانات نموها على المدى الطويل. ووفقًا لكي بانك، لا تزال سبيس إكس اللاعب المهيمن في قطاعي إطلاق الأقمار الصناعية في المدار. مع ذلك، يُقال إن التقييم الحالي يعكس بالفعل بشكل كامل نسبة المخاطرة إلى العائد.

يبقى العامل الرئيسي للغموض، وفقًا لمعظم المحللين، هو وتيرة تطوير صاروخ ستار شيب، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع شبكة ستارلينك، وخفض تكاليف الإطلاق، ومشاريع البنية التحتية المستقبلية. وفي سياق مركبات ستار شيب، ستكون نتائج الرحلة الثالثة عشرة -المقرر إجراؤها في 29 يونيو- حاسمة.

SPXC.US (D1)

على الرغم من تاريخ التداول القصير للشركة، يُظهر الرسم البياني حاليًا قناة تذبذب بين 225 دولارًا و135 دولارًا. واستنادًا إلى تصحيحات فيبوناتشي، يقع السعر الحالي أيضًا في منتصف هذه القناة. ونظرًا لزخم البائعين وجني المضاربين للأرباح، يُمكن اعتبار السيناريو الأساسي تحركًا نحو المنطقة الواقعة بين مستويي تصحيح فيبوناتشي 78.6% و100% كأهداف تصحيحية، والتي يُمكن من خلالها محاولة اختراق السعر صعودًا. المصدر: xStation5