فرنسا تتحدى شركة بالانتير، والسوق يتفاعل.

قررت فرنسا استبدال حلول شركة بالانتير، المستخدمة من بين جهات أخرى من قبل جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي (DGSI)، بحلول محلية في المستقبل.

مخطط PLTR.US (D1)

ليس هذا هو العامل الوحيد، ولكنه المحرك الرئيسي وراء انخفاض سهم شركة بالانتير، الذي تراجع بنحو 8% خلال جلسة تداول الثلاثاء. ويقل سعر السهم الآن بنسبة 40% عن أعلى مستوى له.

سابقة خطيرة

بالنسبة للشركة، يُعد هذا الخبر غير مواتٍ للغاية، ليس لأن وكالة فرنسية واحدة تعتزم التوقف عن استخدام حلولها، بل لأن مشكلة التقييم ذات شقين:

أولاً، تُعد هذه إحدى الخطوات الرئيسية والمهمة الأولى الرامية إلى جعل الأمن الأوروبي مستقلاً عن الحلول الرقمية الأمريكية. وتُظهر حالة فرنسا وبالانتير تحديداً أنه حتى في المجالات التي تتمتع فيها فرنسا بميزة تنافسية هائلة وحواجز دخول ضخمة، فإن الحكومة لا تتردد في تحمل مخاطر وتكاليف التحول إلى حلولها الخاصة. ونظراً لطبيعة الشركة المثيرة للجدل وتراجع الثقة المتزايد في السياسة الخارجية الأمريكية، فقد تصبح فرنسا رائدة في جرّ بقية أوروبا إلى عملية الابتعاد عن حلول الشركة، وسيكون لهذا التطور أثر مدمر على تقييمات الشركة.

بالنظر إلى طبيعة الشركة المثيرة للجدل وتراجع الثقة المتزايد في السياسة الخارجية الأمريكية، قد تصبح فرنسا هي الرائدة التي تجرّ بقية أوروبا إلى عملية الابتعاد عن حلول الشركة، وسيكون لهذا التطور أثر مدمر على التقييمات.

ثانيًا، الشركة التي كان من المفترض أن تحل محل بالانتير هي تشابسفيجن، وهي شركة سريعة النمو تمتلك مجموعة حلول رائعة، إلا أنها لا تزال متأخرة كثيرًا عن بالانتير في معظم المؤشرات المالية. إذا تمكنت تشابسفيجن من تقديم حل يفي بمعايير DGSI ، فسيكون ذلك مؤشرًا واضحًا على أن الأسعار وهوامش الربح التي تتمتع بها بالانتير غير مبررة.

مما زاد الطين بلة، أن هذا الخبر أثر سلبًا على ثقة المستثمرين الهشة في الشركة. فقد نشرت كليفلاند ريسيرش تقريرًا بنبرة سلبية واضحة بشأن تقييم الشركة، مشيرةً إلى شعور شركاء الشركة بأنه "أقل من التوقعات".

بالإضافة إلى ذلك، تحدث مايكل بوري، إلى جانب عدد من المحللين الآخرين، بشكل سلبي عن الشركة، مشيرًا على سبيل المثال إلى معدل نمو غير مستدام ومضاعفات تقييم غير مناسبة.

مما زاد من ضعف ثقة المستثمرين قيام أعضاء إدارة الشركة ببيع كميات كبيرة من الأسهم قبيل الإعلان عن الأرباح. تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى، وأن عمليات البيع هذه لم تسبق الانخفاضات دائمًا، ولكن من الصعب تجنب التساؤلات الصعبة.مع ذلك، فإن الآراء ليست موحدة. لا يزال محللو أوبنهايمر وبيرد واثقين تمامًا من توقعاتهم الإيجابية للشركة.

سياق السوق

كل هذه الأخبار مثيرة للقلق وتؤثر بشكل كبير على سعر السهم. ويُلقي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بظلاله على السوق بأكمله، والذي أصبح مجهولاً منذ تولي ك. وارش رئاسته.

تُعدّ شركة بالانتير شديدة التأثر بتقلبات السوق نظرًا لمؤشرات تقييمها المرتفعة للغاية. فمع مضاعفات تقييم عالية كهذه، حتى أدنى انخفاض في سعر السهم أو أي خيبة أمل قد تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة، لأن أي تغيير طفيف اليوم يُحدث تأثيرًا كبيرًا على القيمة المستهدفة للشركة.

ستعلن الشركة نتائجها في 3 أغسطس، بعد إغلاق التداول في وول ستريت.