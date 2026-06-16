أسهم شركة سبيس إكس تواصل ارتفاعها 🔼 فقد ارتفع السهم بنسبة تقارب 30% منذ طرحها الأولي للاكتتاب العام الذي حطم الأرقام القياسية

ارتفعت أسهم شركة سبيس إكس بنسبة تقارب 30% منذ طرحها يوم الجمعة الماضي، وكان حجم هذا الارتفاع لافتًا للنظر. ويتداول السهم اليوم بارتفاع إضافي بنسبة 3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مقتربًا من حاجز 200 دولار، ما يشير إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار. في الوقت نفسه، يواصل النقاد، الذين يرون أن التقييم أصبح منفصلًا عن الواقع، طرح حججهم، لكنهم في نهاية المطاف ليسوا من يشترون السهم. لا يوجد حد أقصى لسعر السهم، ويبدو أن مؤيدي "ثورة الفضاء" على استعداد لدفع أي ثمن تقريبًا مقابل حصة في شركة إيلون ماسك الرائدة.

سبيس إكس: التحليل الأساسي صعب

تستند الحجج المؤيدة إلى عدة نقاط قوية: هيمنة سبيس إكس على خدمات إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار، والعوائق الهائلة التي تواجه المنافسين المحتملين، وريادتها التكنولوجية، والأهمية الاستراتيجية لشبكة ستارلينك. وقد أظهر الصراع في أوكرانيا وحده القيمة العملية لقدرات ستارلينك. كل هذا، بالإضافة إلى جاذبية إيلون ماسك ورؤيته الطموحة ورسالته المؤسسية التي تجذب العديد من المستثمرين بما يتجاوز الاعتبارات المالية البحتة، أدى إلى ارتفاع استثنائي في قيمة السهم يصعب تبريره من خلال التحليل الأساسي التقليدي.

لا يعني هذا بالضرورة أن السهم لن يستمر في الارتفاع، ولا يُنذر بفشل السوق في نهاية المطاف. من الممكن تمامًا أن تستمر شركة سبيس إكس في تحدي أطر التقييم التقليدية لفترة طويلة. مع ذلك، إذا ما سيطر توجه السوق العام، فقد تلحق بها الحقائق الاقتصادية في نهاية المطاف. لا يزال المطلعون على بواطن الأمور في الشركة خاضعين لقيود حظر البيع، ولن يتمكنوا من بيع أسهمهم لعدة أشهر أخرى. إذا تضاعف سعر سهم سبيس إكس من مستوياته الحالية ووصل إلى 400 دولار أمريكي للسهم، فإن الشركة، في ظل ثبات العوامل الأخرى، ستتجاوز شركة إنفيديا في القيمة السوقية.

مع ذلك، سجلت شركة سبيس إكس خسارة صافية قدرها 4.94 مليار دولار في عام 2025، بعد أن حققت صافي دخل أقل من 800 مليون دولار في عام 2024، بينما حققت شركة إنفيديا أرباحًا صافية تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025 وحده، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 64%. من الصعب التكهن بمدى ارتفاع أسهم سبيس إكس، وما إذا كانت قيمة الشركة البالغة 3 تريليونات دولار في متناول اليد في المستقبل القريب. لكن ثمة أمر واحد واضح: انطلاقًا من مستوياتها المرتفعة الحالية، فإن أي ارتفاع إضافي يدفعها إلى منطقة يعتبرها العديد من المستثمرين منفصلة بشكل متزايد عن معايير التقييم التقليدية.

هل ستعتمد الشركة على أسلوبها الخاص في إعداد التقارير؟

بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، تبدو سبيس إكس حريصة على وضع قواعدها الخاصة في علاقات المستثمرين. تخطط الشركة لنشر نتائجها المالية حصريًا على موقعها الإلكتروني وعلى منصة X، متجاوزةً بذلك وكالات الأنباء التقليدية.

يمثل هذا خروجًا عن نموذج التواصل المعتاد الذي تتبعه معظم الشركات المساهمة العامة، والتي عادةً ما تنشر بيانات أرباحها عبر وكالات الأنباء الرئيسية ومزودي المعلومات المالية المتخصصين. بالنسبة للمستثمرين، تعني هذه الخطوة اعتماداً أكبر على قنوات التواصل التي تتحكم بها الشركة مباشرةً.

أما بالنسبة لشركة سبيس إكس، فقد تتيح هذه الاستراتيجية تحكماً أكبر في الرسائل، وتوقيت النشر، وعرض المعلومات المالية. لكن الجانب السلبي هو أن بعض المشاركين في السوق، وخاصةً أولئك الذين يعتمدون على أنظمة المعلومات المالية التقليدية، قد يواجهون صعوبةً في الوصول إلى إفصاحات الشركة. يتماشى هذا القرار مع أسلوب إيلون ماسك الأوسع في التواصل، والذي لطالما فضّل التواصل المباشر مع المستثمرين والجمهور عبر منصة سبيس إكس بدلاً من قنوات الإعلام التقليدية.

أسهم سبيس إكس (SPCX.US)، الإطار الزمني للشهر الأول

المصدر: xStation5

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB