كشفت فيراري (RACE.IT) النقاب عن سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى على الإطلاق، وهي طراز لوس، المصممة بالتعاون مع جوني آيف، الرئيس السابق لقسم التصميم في شركة آبل. والنتيجة؟ انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 6% اليوم في بورصة ميلانو، وافتتحت الجلسة بخسارة تقارب 7%. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فقد السهم ما يقارب 27% من قيمته.

طراز لوس المعروض على موقع فيراري الإلكتروني. المصدر: علاقات المستثمرين في فيراري.

المشكلة بسيطة: يبدو أن لوس لا تروق لعشاق فيراري. على موقع X، قارن المستخدمون السيارة التي يبلغ سعرها 550 ألف يورو بسيارة نيسان ليف التي يبلغ سعرها 30 ألف دولار. كتب أحد المعلقين أنها تشبه "فيات باندا بنسخة ليموزين". وتساءل آخر عما إذا كان من الممكن "شراء المقصورة الداخلية لسيارة لوس بدون الهيكل الخارجي". شرع العديد من المستخدمين في تصميم نسخهم الخاصة على منصتي ChatGPT وGrok، فكانت جميعها أكثر انخفاضًا ودقةً، وأقرب إلى تصميم فيراري. حتى السيارات الكهربائية الصينية حظيت بتقييمات أفضل في هذه المقارنات.

على الورق، تبدو السيارة مثيرة للإعجاب. أربعة محركات كهربائية، بقوة إجمالية تتجاوز 1000 حصان، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.5 ثانية، ومدى يصل إلى 530 كم تقريبًا، وهيكل 880 فولت مع قدرة شحن 350 كيلوواط. أما المقصورة الداخلية، فتجسد فلسفة جوني آيف في استخدام المعدن والزجاج: أزرار مادية بدلًا من شاشات اللمس، وعجلة قيادة مصنوعة من 19 قطعة من الألومنيوم المعاد تدويره، ومفتاح فريد بشاشة حبر إلكتروني "تتلاشى" وتندمج مع لوحة القيادة بمجرد إدخالها في مفتاح التشغيل. ويدّعي جوني آيف أن فكرة شاشة اللمس في السيارة "لم تكن لتخطر بباله أبدًا" - لأنها تتطلب النظر إلى اليدين بدلًا من الطريق. ويقرّ نقاد الصناعة بأن التصميم الداخلي مبتكر. لكن السوق يشتري بناءً على المظهر، لا المواصفات.

لا يقتصر اهتمام المستثمرين على مظهر السيارة فحسب، بل يتجاوزه إلى ما هو أعمق. فقيمة فيراري تُقاس بتكلفة كونها فيراري، أي أنها علامة تجارية بُنيت على إرث رياضي، وصوت محركها، وتميزها المطلق الذي لا يقبل المساومة. تُعدّ سيارة لوس أول سيارة سيدان بخمسة مقاعد في تاريخ الشركة، ويبلغ وزنها أكثر من 2300 كيلوغرام، وتستهدف عملاء جدد كليًا في الدول الاسكندنافية وكاليفورنيا، وعلى المدى البعيد، في الصين. قد يبدو الأمر توسعًا، لكن السوق ينظر إليه بشكل مختلف: كمخاطرة بتخفيف قيمة علامة تجارية تدين بقيمتها المرتفعة تحديدًا إلى حصريتها وصعوبة الوصول إليها. وسيكون العامل الحاسم هو كيفية تفاعل العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين - الذين يشكلون معًا جوهر مبيعات العلامة التجارية - مع هذا الطراز. المصدر: علاقات المستثمرين في فيراري

في ظل هذه الظروف، يبدو قرار فيراري أكثر جرأة، خاصةً وأن القطاع بأكمله يتجه في الاتجاه المعاكس. فقد تخلت لامبورغيني عن خططها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل وعادت إلى السيارات الهجينة. كما خفضت بورش أهدافها في مجال السيارات الكهربائية بعد ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة. أما جاكوار، فقد واجهت بالفعل أزمة في صورتها بعد إعادة تصميم علامتها التجارية للسيارات الكهربائية. صحيح أن فيراري تسير عكس التيار، ولكن بالنظر إلى أن ربع السيارات المباعة عالميًا هي الآن سيارات كهربائية (بما في ذلك السيارات الهجينة)، فقد يُثبت هذا أيضًا أنه سوق مربح للعلامة التجارية التي تتخذ من مارانيلو مقرًا لها في المستقبل. المصدر: ستاتيستا.

يؤكد الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا أن سيارة لوتشي تُمثل "فصلًا جديدًا في تاريخ الشركة" وأن لكل محرك "صوته الخاص". ربما بعد بضع سنوات سيتضح أنه كان محقًا، وسيُنظر إلى لوتشي على أنها قرار استراتيجي رائد. ولكن في الوقت الحالي، يُظهر السوق تقلباته، ويبدو أن أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا، والذي بلغ 519 دولارًا، أصبح ذكرى من حقبة مختلفة تمامًا.

يستمر الانخفاض الحاد في سعر سهم RACE. فمنذ بلوغه ذروته عند 477 يورو في صيف 2024، انخفض السعر بنحو 40%، وكل محاولة للتعافي منذ نهاية العام الماضي باءت بالفشل عند نفس النقطة - المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (الخط البنفسجي)، الذي شكل سقفًا منيعًا لعدة أشهر. المصدر: xStation

ماتيوز تشيزكوفسكي

محلل أسواق مالية في XTB