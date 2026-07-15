أسواق الإمارات تستعيد توازنها بقيادة الأسهم الكبرى

تحولت أسهم الإمارات إلى دائرة المكاسب، مدعومة بعمليات شراء على الأسهم القيادية التي تعرضت لضغوط خلال الجلسات الماضية، فيما بقي الحذر مسيطراً على تعاملات المستثمرين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة

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الجدير بالذكر أنه ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% إلى 5934 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% إلى 9891 نقطة

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في سوق دبي، قادت الأسهم القيادية الارتفاعات، حيث زاد سهم إعمار العقارية بنسبة 1% إلى 11.62 درهم، وارتفع الإمارات دبي الوطني 0.3% إلى 29.94 درهم، وديوا 0.73% إلى 2.73 درهم، وطلبات 2.5% إلى 1.21 درهم، فيما صعد إعمار للتطوير 0.7% إلى 13.66 درهم

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