أسواق الإمارات تستعيد توازنها بقيادة الأسهم الكبرى

الجدير بالذكر أنه ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% إلى 5934 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% إلى 9891 نقطة.
في سوق دبي، قادت الأسهم القيادية الارتفاعات، حيث زاد سهم إعمار العقارية بنسبة 1% إلى 11.62 درهم، وارتفع الإمارات دبي الوطني 0.3% إلى 29.94 درهم، وديوا 0.73% إلى 2.73 درهم، وطلبات 2.5% إلى 1.21 درهم، فيما صعد إعمار للتطوير 0.7% إلى 13.66 درهم.
أما في سوق أبوظبي، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.5% إلى 18.14 درهم، وصعد الدار العقارية 0.7% إلى 7.83 درهم، وألفا ظبي 0.13% إلى 7.86 درهم، كما زاد سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 0.8% إلى 6.18 درهم.
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