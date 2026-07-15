  
١٥:٤٤ · ١٥ يوليو ٢٠٢٦

أسواق الإمارات تستعيد توازنها بقيادة الأسهم الكبرى

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

تحولت أسهم الإمارات إلى دائرة المكاسب، مدعومة بعمليات شراء على الأسهم القيادية التي تعرضت لضغوط خلال الجلسات الماضية، فيما بقي الحذر مسيطراً على تعاملات المستثمرين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
الجدير بالذكر أنه ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% إلى 5934 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% إلى 9891 نقطة.
في سوق دبي، قادت الأسهم القيادية الارتفاعات، حيث زاد سهم إعمار العقارية بنسبة 1% إلى 11.62 درهم، وارتفع الإمارات دبي الوطني 0.3% إلى 29.94 درهم، وديوا 0.73% إلى 2.73 درهم، وطلبات 2.5% إلى 1.21 درهم، فيما صعد إعمار للتطوير 0.7% إلى 13.66 درهم.
أما في سوق أبوظبي، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.5% إلى 18.14 درهم، وصعد الدار العقارية 0.7% إلى 7.83 درهم، وألفا ظبي 0.13% إلى 7.86 درهم، كما زاد سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 0.8% إلى 6.18 درهم.

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
١٥ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:٣٥

مخطط اليوم: ما هو مصير أقوى عملة في شهر يوليو؟ (15.07.2026)
١٥ يوليو ٢٠٢٦, ١٢:٠١

الجدول الزمني الاقتصادي: يوم الأربعاء يحمل معه نتائج أرباح الربع الثاني الكبيرة وتضخم أسعار المنتجين. (15.07.2026)
١٥ يوليو ٢٠٢٦, ١٠:٤٠

حصاد الأسواق: ما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بمضيق هرمز والتضخم وأسعار الفائدة الأمريكية؟ (15.07.2026)
١٤ يوليو ٢٠٢٦, ١٩:٢٧

جلسة أسئلة وأجوبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش من شهادته أمام الكونغرس: استقرار التضخم عامل أساسي
التقارير الاقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات