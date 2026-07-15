حصاد الأسواق: ما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بمضيق هرمز والتضخم وأسعار الفائدة الأمريكية؟ (15.07.2026)

اختتمنا للتو يومًا حافلًا بالأحداث في جميع القطاعات تقريبًا.

📉 أول انخفاض في الأسعار في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات

أولًا، فاجأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الجميع.

على أساس شهري، انخفضت الأسعار لأول مرة منذ عام 2020، في ظل جائحة كوفيد-19، بنسبة تصل إلى 0.4%.

ولكن، ربما الأهم من ذلك، أن معدل التضخم الأساسي (2.6%)، وهو مقياس يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا، كان أقل بكثير من المتوقع.

وقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الذي حددته الأسواق للاحتياطي الفيدرالي.

ونظرًا لتصاعد التوترات مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون في بداية الأسبوع بتوقع رفعين محتملين لأسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قبل نهاية العام.

حاليًا، السيناريو الأساسي هو رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط. وقد انخفضت احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى حوالي 68%.

🏛️ وارش يعود بتصريحات متشددة

كان التصحيح النقدي ليصبح أشدّ لولا تصريحات كيفن وارش المتشددة نسبيًا، والتي أدلى بها أمام الكونغرس.

صرح وارش بأن "التضخم هو إلى حد ما خيار"، مُحمّلاً الاحتياطي الفيدرالي المسؤولية الكاملة عن استقرار الأسعار.

وأكد أنه إذا كانت السياسة النقدية مناسبة، فإن التضخم المرتفع الذي شهدناه خلال السنوات الخمس الماضية سيصبح "من الماضي".

وأشار بوضوح إلى أن البنك المركزي لن يقبل بعد الآن تضخمًا يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 2%.

وعند سؤاله عن الضغوط المحتملة من الرئيس دونالد ترامب (مثلًا فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة)، أجاب بحزم أنه يعتزم "القيام بواجبه فحسب"، وأنه "لا مكان للسياسة داخل البنك المركزي".

وشدد على قوة سوق العمل والاقتصاد الأمريكيين، وهو ما يتأثر بشدة بتسارع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (مراكز البيانات، والأجهزة، والبرمجيات). ومع ذلك، أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب هذا التوجه باستمرار لرصد تأثيره على التضخم وسوق العمل.

🌍 ترامب (مجددًا) يتراجع عن قراراته

في غضون ذلك، واصل الرئيس ترامب تصريحاته المتضاربة بشأن مضيق هرمز.

في نهاية المطاف، تراجع عن اقتراح فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة للمضيق، والتي كانت تهدف إلى تغطية تكاليف حماية الولايات المتحدة لهذا الممر المائي.

بعد "محادثات مثمرة للغاية" مع قادة دول الشرق الأوسط، سيتم استبدال هذه الرسوم باتفاقيات تجارية واستثمارات قوية ستوجهها دول الخليج العربي إلى الولايات المتحدة.

أعلن ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن الاستثمارات العربية ستكون "الأكبر في التاريخ"، وستؤدي إلى تدفق هائل للمصانع والمنشآت والمعدات إلى الولايات المتحدة، مما يُتوقع أن يخلق ملايين الوظائف.

كيف تتفاعل الأسواق مع كل هذا؟

🛢️ سلع الطاقة

يبدو أن المستثمرين لا يولون اهتمامًا كبيرًا لتصريحات الرئيس الأمريكي. ورغم أن حركة الملاحة في المضيق لم تتوقف تمامًا (إذ تمر بعض السفن مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال)، إلا أنها لا تزال مقيدة بشدة مقارنةً بالوضع في الأيام الأولى من يوليو. ووفقًا لبيانات شركة كيبلر، انخفض عدد الشحنات المكتملة بأكثر من النصف في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو.

وتشهد أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا مجددًا. ويبلغ سعر برميل برنت حاليًا حوالي 85 دولارًا، بينما يبلغ سعر برميل غرب تكساس الوسيط حوالي 80 دولارًا.

كما يشهد سعر الغاز في بورصة TTF الهولندية ارتفاعًا، ليصل إلى 54 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة.

🧈 المعادن النفيسة

بعد ارتفاع بنسبة 2% تقريبًا نتيجة انخفاض التضخم عن المتوقع (حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية آنذاك)، استقرت أسعار المعادن النفيسة في نهاية المطاف عند مستويات شبه ثابتة منذ الافتتاح. يعود هذا جزئيًا إلى خطاب كيفن وارش المتشدد نسبيًا، والذي حدّ من إعادة تقييم أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يبلغ سعر أونصة الذهب حوالي 4030 دولارًا، والفضة 58.4 دولارًا.

📈 الأسهم

تشهد الأسواق الآسيوية ارتفاعًا مجددًا.

يتصدر مؤشر كوسبي الكوري القائمة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7% تقريبًا. ومن العوامل الدافعة وراء هذه المكاسب عودة تدفق المستثمرين الأجانب والمؤسسيين. كما نلاحظ تحسنًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين تجاه شركات أشباه الموصلات، حيث ارتفعت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج بنسبة 10% تقريبًا.

وسجل مؤشرا هانغ سينغ ونيكي ارتفاعًا بنسبة 1.4% لكل منهما.

أما مؤشر شنغهاي المركب، فقد تراجع بنسبة 0.1%، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى البيانات الاقتصادية الصينية السلبية.

يومٌ آخر حافلٌ بإعلان نتائج أكبر الشركات الأمريكية. بالأمس، لفتت بيانات شركة IBM انتباه المستثمرين بشكلٍ خاص.

جاء هذا الإعلان بعد ارتفاعٍ ملحوظٍ في قيمة الشركة، مدعومًا بتوسع الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

منذ مايو 2026، ارتفعت أسهم الشركة من حوالي 215 دولارًا أمريكيًا إلى ما يقارب 300 دولار.

بلغت الإيرادات 17.2 مليار دولار فقط (مقارنةً بتوقعات المحللين: 17.8 مليار دولار).

تراجعت مبيعات البرمجيات ذات الهوامش الربحية العالية، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا تحذيريًا.

أشار الرئيس التنفيذي للشركة، أرفيند كريشنا، إلى أن العملاء بدأوا في إعادة توجيه إنفاقهم الرأسمالي نحو الذاكرة.

انخفض سعر السهم بنحو 24%، وهو أكبر انخفاضٍ له منذ عام 1987.

اليوم، ننتظر أيضًا العديد من نتائج الأرباح.