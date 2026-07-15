مخطط اليوم: ما هو مصير أقوى عملة في شهر يوليو؟ (15.07.2026)

شهدت بداية شهر يوليو المضطربة جيوسياسياً ارتفاعاً في قيمة عملات السلع الأساسية (ومنها الكرونة النرويجية). مع ذلك، يتصدر الدولار النيوزيلندي قائمة عملات مجموعة العشر، وهو ما قد يُفاجئ البعض. فقد ارتفعت قيمة العملة بنسبة تقارب 2.5% مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.

ما الذي يقف وراء هذه الخطوة الهامة؟

كان العامل الأساسي في ذلك، كما هو الحال غالباً، هو إجراءات البنك المركزي. ففي 8 يوليو، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%. وكانت هذه أول زيادة في سعر الفائدة في نيوزيلندا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

لكن الأهم لم يكن قرار رفع أسعار الفائدة فحسب (الذي توقعته الأسواق إلى حد كبير)، بل أيضاً طريقة التواصل المصاحبة له.

اتُخذ القرار بالإجماع من قبل اللجنة. في الاجتماع السابق في مايو، انقسمت الأصوات بالتساوي (3-3)، ولم يرجح كفة الميزان إلا صوت المحافظة الجديدة، آنا بريمان.

لفت كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، بول كونواي، الانتباه بوضوح إلى مخاطر التضخم الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكر البنك في بيانه أنه "على الرغم من ترجيح رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، إلا أن توقيت ذلك غير مؤكد إلى حد كبير".

تشير أبحاث بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أنه بعد فترة طويلة من التضخم المرتفع، أصبحت الشركات النيوزيلندية أكثر ميلاً إلى تحميل المستهلكين التكاليف فوراً، وأقل استعداداً لخفض الأسعار عند انخفاضها.

ونتيجة لذلك، يتوقع السوق رفعاً آخر لسعر الفائدة في سبتمبر، ثم ارتفاعاً آخر في أكتوبر أو ديسمبر. وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) إلى 3%، وهو ما يعتبره البنك حالياً المستوى المحايد.

ماذا يخبئ لنا المستقبل؟

لا يزال هناك متسع من الوقت حتى شهر سبتمبر.

في غضون ذلك، سيصدر تقرير التضخم للربع الثاني. ويتوقع المحللون ارتفاعًا ملحوظًا في المؤشر الرئيسي، على الأرجح إلى حوالي 4%.

بعد أن ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021 (59.7)، قد تكون بيانات الإنتاج مثيرة للاهتمام بشكل خاص.

كما ستكون البيانات القادمة من الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، والتي تستحوذ على ما يقرب من 25% من إجمالي صادرات البلاد (وخاصة منتجات الألبان واللحوم والأخشاب والفواكه)، ذات أهمية بالغة.

عادةً ما تعني البيانات الاقتصادية القوية من الصين زيادة الطلب على المنتجات المستوردة من نيوزيلندا.

في هذا السياق، لا تبدو القراءات المنشورة اليوم متفائلة. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022 (+4.3% على أساس سنوي).

يعاني هذا العملاق الآسيوي من أزمة في سوق العقارات، وضعف في الطلب المحلي، وتراجع في الاستثمار (بانخفاض 5.7% على أساس سنوي في النصف الأول من العام).

قد يكون لقوة الدولار نفسه، الذي ينتظر المزيد من الأخبار على الصعيد الجيوسياسي وقرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر سبتمبر، دورٌ حاسمٌ أيضاً.

لا يتوقع السوق رفعاً لسعر الفائدة، لذا سينصبّ التركيز على التواصل. يبقى كيفن وارش غامضاً، لذا قد تجذب المؤتمرات القادمة اهتماماً خاصاً.

التحليل الفني

الشكل 1: NZDUSD [يومي] (08/07/2025 - 15/07/2026)

المصدر: xStation, 15.07.2026

تجاوز NZDUSD الاتجاه الهابط ويختبر حاليًا مستويات دعم رئيسية. وقد اخترق السعر مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% ويحوم حول المتوسط ​​المتحرك لـ 150 يومًا. ويشير مؤشر MACD أيضًا إلى زخم صعودي.

وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 63.4، مما يؤكد تفوقًا واضحًا للمشترين، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن السوق لم يصل بعد إلى منطقة ذروة الشراء (أعلى من 70).