أسوأ من فقاعة الإنترنت: انهيار أسهم شركة آي بي إم

نشرت شركة آي بي إم (IBM) نتائجها الأولية للربع الثاني من عام 2026. وصف هذه النتائج بالمخيبة للآمال لا يفيها حقها.

انخفضت أسهم الشركة بنسبة تقارب 20%، مما أثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا ككل.

التحليل الفني لشركة آي بي إم (D1) (13 يوليو 2026)

جاء التصحيح الحاد في أسهم شركة IBM بالتزامن تقريبًا مع لحظة تشكّل ما يُعرف بـ"التقاطع الذهبي" بين المتوسطين المتحركين EMA100 وEMA200، وهي ظاهرة نادرة نسبيًا. وبالنظر إلى نطاقات فيبوناتشي والتحركات السعرية الكبيرة خلال الأشهر الأخيرة، يُرجّح أن يُنهي السهم الجلسة دون مستوى 78.6% من فيبوناتشي (حوالي 240 دولارًا أمريكيًا). ويُعدّ مستوى المقاومة الأصعب اختراقًا هو حوالي 215 دولارًا أمريكيًا، والذي دافع عنه المشترون مرارًا وتكرارًا على مدار العامين الماضيين. المصدر: xStation5

لماذا هذا الردّ العنيف؟

الإشارة السلبية للسوق، والناتجة عن هذه النتائج، قوية جدًا، ولكنها غير واضحة تمامًا. فالأرقام الرئيسية في البيان، دون سياق، لا تُبرّر ردّ فعلٍ حادّ كهذا لشركة بهذا الحجم. عند الافتتاح، خسرت الشركة أكثر من 50 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية.

بلغت الإيرادات 17.2 مليار دولار أمريكي مقابل 17.8 مليار دولار أمريكي متوقعة.

تحسّن ربح السهم، حيث ارتفع إلى 2.93 دولار أمريكي، ولكنه لا يزال أقل من توقعات السوق التي كانت لا تقل عن 3.00 دولار أمريكي.

جاء هذا الإعلان في ظل ارتفاع قوي في قيمة الشركة، مدعومًا بتوسعها في مجال الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. فمنذ مايو 2026، ارتفعت قيمة السهم من حوالي 215 دولارًا أمريكيًا إلى ما يقارب 300 دولار أمريكي. حتى انخفاض طفيف في الأرباح قد يكون كافيًا لإعادة تقييم السهم بشكل ملحوظ، خاصةً إذا توقع السوق منه تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة، لكن هذا لا يفسر حجم الانخفاض.

يكمن مفتاح فهم رد فعل السوق في تصريحات الرئيس التنفيذي حول الإنفاق الرأسمالي.

أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه مع نهاية الربع الأخير، بدأ العملاء فجأة وبشكل حاد في إعادة توجيه إنفاقهم الرأسمالي نحو الذاكرة، التي أصبحت تشكل عائقًا متزايدًا في دورة الاستثمار. وقد أقرت الإدارة صراحةً بأن هذا قد يؤثر سلبًا على نتائج الشركة، على الأقل خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.

يشير موقف شركة IBM أيضًا إلى أنه إذا كانت هذه الشركة العملاقة تعاني من ضغوط حقيقية بسبب أسعار الذاكرة، فإن بقية القطاع يمر بوضع مماثل. ويزيد القلق عدم نشر الشركة عادةً "بيانات أولية". كان من المفترض أن تُعرض النتائج في 22 يوليو فقط. يُثير هذا الأمر حالة من الفوضى ويُغذي التكهنات والشكوك، وهو عامل يؤثر أيضًا على أداء السهم.

ومع ذلك، فإن انخفاضًا بنسبة 15% إلى 20% في الوقت الحالي لا يُشير إلى تدهور كبير في الربحية، بل إلى تأجيل الإيرادات على المدى الطويل.