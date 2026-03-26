اقرأ أكثر
١٨:٣٦ · ٢٦ مارس ٢٠٢٦

أظهر تقرير عن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع⬇️

حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزونات الغاز الطبيعي انخفاضًا أكبر من المتوقع في المخزونات، حيث بلغ السحب الفعلي 54 مليار قدم مكعب، بينما توقع المحللون 48 مليار قدم مكعب، وأشارت القراءة السابقة إلى زيادة قدرها 35 مليار قدم مكعب. ويشير هذا السحب إلى استهلاك الغاز أو قيود على الإمدادات أعلى من المتوقع، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التخزين. وعلى المدى القريب، قد يستجيب السوق بارتفاع الأسعار، لا سيما في ظل تقلبات الطلب الموسمية.

 

المصدر: xStation 

الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات