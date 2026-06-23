بـ«مليار يورو».. عرض من «مبادلة كابيتال» للاستحواذ على «بيير أند فاكانس»

تقدمت شركة «مبادلة كابيتال»، بعرض ملزم للاستحواذ على مجموعة «بيير أند فاكانس-سنتر باركس» الفرنسية المتخصصة في السياحة والعطلات، في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو مليار يورو.

الجدير بالذكر أنه يعكس العرض استمرار توسع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الأوروبية، ولاسيما في قطاعي السياحة والضيافة، إذ تمتلك المجموعة الفرنسية حضوراً واسعاً في عدة دول أوروبية، من بينها بلجيكا، حيث تدير سبع منتجعات سياحية تحت علامتي «سنتر باركس» و«صن باركس»، إلى جانب عدد من فنادق الشقق الفندقية التابعة لعلامة «أداجيو» في بروكسل.

يشار أنه حظي العرض الإماراتي بتأييد بالإجماع من مجلس إدارة الشركة الفرنسية، وذلك بعد مراجعة استراتيجية استمرت عاماً كاملاً وشملت محادثات مع عدد من المستثمرين المحتملين.

بموجب العرض، ستدفع «مبادلة» 1.90 يورو للسهم الواحد، مع إمكانية إضافة 0.10 يورو أخرى للسهم إذا نجحت في تحويل الشركة إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها في البورصة. ويمثل هذا العرض علاوة سعرية كبيرة مقارنة بسعر سهم الشركة قبل الإعلان عن بدء المراجعة الاستراتيجية العام الماضي.

وجب التنويه انه رغم الدعم الذي يحظى به العرض، فإن إتمام الصفقة لا يزال مشروطاً بحصول «مبادلة كابيتال» على تعهدات من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 80 % من رأس مال الشركة بحلول 17 يوليو المقبل.

كما أبدى أكبر ثلاثة مساهمين في الشركة، الذين يمتلكون مجتمعين ما يقرب من 60 % من الأسهم، دعمهم للصفقة، وهو ما يعزز فرص نجاح عملية الاستحواذ.

ومن المتوقع، في حال استيفاء جميع الشروط المطلوبة، إطلاق العرض الرسمي للاستحواذ خلال مطلع عام 2027، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.