الجدول الزمني الاقتصادي - مؤشرات مديري المشتريات الأولية ونتائج فيديكس في ظل انخفاضات السوق

لا تزال أسواق الأسهم العالمية تحت ضغط اليوم، ليس بسبب البيانات الاقتصادية، بل بسبب حالة عدم اليقين الهائلة الناجمة عن تزايد ديون شركات التكنولوجيا، لا سيما لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار النفط عند مستويات منخفضة، مما يُشير إلى مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي.

وقد استوعب المستثمرون بالفعل البيانات الاقتصادية الصادرة عن الجلسة الآسيوية، لكن تركيز السوق مُنصبٌّ الآن على قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية من أوروبا والولايات المتحدة. وستُحدد هذه البيانات اتجاه أكثر الأدوات المالية تقلباً، مُؤكدةً الحجم الحقيقي لتباطؤ اقتصادي مُحتمل. وفي نهاية المطاف، قد يُعزز تقرير معهد البترول الأمريكي (API) المُقدّر لمخزونات الوقود من تقلبات سوق السلع، وبعد إغلاق وول ستريت مباشرةً، ستُعلن شركة فيديكس عن وضعها المالي، الذي يُعدّ أحد المؤشرات الرئيسية للتجارة العالمية.

أهم البيانات الصادرة عن الجلسة الآسيوية:

اليابان: أشارت مؤشرات مديري المشتريات الصباحية إلى تحسن. بلغ مؤشر قطاع التصنيع 54.9 نقطة، مقابل توقعات بلغت 54.5 نقطة، وهو نفس المستوى السابق.

أستراليا: أكدت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات صورةً متباينة: فمن جهة، شهد قطاع التصنيع تحسناً إلى 51.2 نقطة من 50.7 نقطة، بينما بقي مؤشر قطاع الخدمات دون 50 نقطة (على الرغم من تحسن المؤشر نفسه).

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي (بتوقيت بريطانيا الصيفي)

08:15 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. التوقعات: 50. القراءة السابقة: 49.7.

08:15 فرنسا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي. التوقعات: 45.5. القراءة السابقة: 44.3.

08:30 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات التصنيعي. التوقعات: 50.5. القراءة السابقة: 50.1.

08:30 ألمانيا - مؤشر مديري المشتريات الخدمي. التوقعات: 49. القراءة السابقة: 48.1.

9:00 منطقة اليورو - مؤشر مديري المشتريات المركب. التوقعات: 49.1. القراءة السابقة: 48.5.

9:30 المملكة المتحدة - مؤشر مديري المشتريات للخدمات. التوقعات: 50.1. القراءة السابقة: 49.3.

14:45 الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية. التوقعات: 54.6. القراءة السابقة: 55.1.

14:45 الولايات المتحدة - مؤشر مديري المشتريات للخدمات. التوقعات: 51.1. القراءة السابقة: 50.7.

21:30 الولايات المتحدة - تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن معهد البترول الأمريكي. القراءة السابقة: -8.3 مليون برميل.

نتائج الشركات

نشرت شركة فيديكس (وول ستريت) تقريرها المالي للربع الرابع من السنة المالية بعد انتهاء الجلسة. يُعد هذا التقرير مرجعًا أساسيًا واختبارًا حاسمًا لحالة المستهلكين والتجارة العالمية. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو التقرير الأول بعد عملية فصل قطاع الشحن فيديكس لتصبح شركة عامة مستقلة. سيترقب السوق معلومات حول خفض التكاليف والتوقعات للنصف الثاني من العام.

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