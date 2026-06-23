«طيران الإمارات».. «أفضل ناقلة جوية في العالم» ضمن «بيزنس ترافلر»

حصدت طيران الإمارات 3 جوائز مرموقة، خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافلر الشرق الأوسط 2026"، بما في ذلك جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم"، إلى جانب جائزتي "أفضل درجة أولى"، و"أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط" عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولي.

تُعد جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط" من أبرز الجوائز المتخصصة في قطاع السفر على مستوى المنطقة، حيث تكرّم المؤسسات المتميزة في مجال سفر الأعمال استناداً إلى ترشيحات وتصويت قراء المجلة. وتسلّم الجوائز المرموقة نيابة عن الناقلة، عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

يشار انه تعكس هذه الجوائز التزام طيران الإمارات المتواصل بالاستثمار في تطوير تجربة السفر الاستثنائية، التي تقدمها سواء على الأرض أو في الأجواء. وتواصل الناقلة تنفيذ برنامجها لتحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، حيث يشمل البرنامج حالياً 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، إلى جانب مواصلة استلام طائرات الإيرباص A350 الجديدة التي تتيح تقديم أحدث منتجات المقصورات والتقنيات المتطورة عبر عدد متزايد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية التي تمتد إلى ما يقارب 140 وجهة.

تجدر الاشارة أنه تخدم الطائرات المحدثة وطائرات إيرباص A350 الجديدة اليوم أكثر من 70 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، ما يوفر تجربة سفر أكثر تطوراً واتساقاً للعملاء المسافرين إلى دبي أو منها أو عبرها.

حصلت صالات الدرجة الأولى التابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي على جائزة أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط، لما توفره من خدمات وتجارب حصرية تشمل قوائم طعام حسب الطلب، وعلاجات مجانية في المنتجع الصحي، ومنطقة تسوق فاخرة للأسواق الحرة، وتشكيلة مختارة من أفخر أنواع المشروبات، إضافة إلى إمكانية الصعود المباشر إلى الطائرة من بعض البوابات.

كما أطلقت طيران الإمارات مؤخراً برنامج "التأمين الشامل للسفر"، وهو منتج رائد يوفر مستويات إضافية من الحماية والطمأنينة للمسافرين. وفي وقت لاحق من العام الجاري، وتحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول، ستدشن الناقلة خدمة يومية إلى هلسنكي، لتصبح بذلك الناقلة الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة ومنتظمة على مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.