باول يشير إلى ضرورة التحلي بالصبر، لكن مخاطر التضخم تتزايد!

خلال عرضه التقديمي اليوم، أكد جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهج الترقب والحذر، ويراقب عن كثب كيف ستؤثر التطورات على الساحة الدولية، ولا سيما الحرب في إيران وما نتج عنها من صدمات في أسعار النفط، على التضخم والصحة العامة للاقتصاد. لم تكن هذه مجرد تكرار لتصريحات سابقة، بل كانت الإشارة التي صدرت اليوم أكثر حسمًا، وأبرزت حرص الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن بين الاستعداد للاستجابة والحفاظ على استقرار السياسة النقدية. وأشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتجاوز صدمات الأسعار قصيرة الأجل، لأن أدوات السياسة النقدية تعمل بتأخير زمني، وغالبًا ما تعجز عن مواكبة التغيرات السريعة في أسعار الطاقة، لكنه حذر من أن للصبر حدودًا: فإذا بدأت الزيادات في الأسعار تُحدث تأثيرًا دائمًا على توقعات التضخم العامة، فلن يتمكن البنك المركزي من البقاء مكتوف الأيدي.

كما تطرق باول إلى الأسواق المالية، مشيرًا إلى أنه في حين أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة إلى حد كبير، فإن الاحتياطي الفيدرالي على أهبة الاستعداد للاستجابة لبيانات الاقتصاد الكلي وإشارات سوق العمل. عمليًا، يعني هذا أنه على الرغم من أن البنك المركزي لا يُشير حاليًا إلى تغييرات في أسعار الفائدة، فإن أي قراءة تُشير إلى استمرار الضغوط التضخمية أو تدهور أوضاع سوق العمل قد تُغيّر بسرعة تقييم استراتيجية السياسة النقدية. بالنسبة للأسواق، تُعد هذه معلومات بالغة الأهمية: فالبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يُغلق الباب أمام استجابة أكثر تقييدًا أو تيسيرًا بناءً على البيانات الواردة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تقييمات الأصول ومعنويات المستثمرين.

خلال المؤتمر، وجّه باول الانتباه أيضًا إلى قطاع الائتمان الخاص والمخاطر التي قد يُشكّلها على الاستقرار المالي. وأكد أن البنك المركزي يُراقب هذا القطاع عن كثب، لكنه لا يرى حاليًا أي مؤشرات تُشير إلى تهديد نظامي واسع النطاق. ينبغي تفسير هذا الجزء من الرسالة على أنه عامل يُخفف من مخاوف المستثمرين بشأن المشاكل المحتملة في القطاع المالي، حتى مع بقاء التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية في صدارة اهتمامات السوق.

بشكل عام، تتسم رسالة باول بالاتزان والحذر. إن غياب أي التزام فوري بتغيير أسعار الفائدة، إلى جانب التركيز على مراقبة سوق العمل والتضخم، يشير إلى أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي مدروسة ومُصممة وفقًا لحالة عدم اليقين العالمية. وقد عدّلت أسواق العقود الآجلة بالفعل توقعاتها جزئيًا بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية، مما يزيد من احتمالية خفضها لاحقًا هذا العام ويقلل من احتمالية رفعها على المدى القريب.

عمليًا، تُؤثر هذه المؤشرات جميعها تأثيرًا ملموسًا على الأسواق المالية اليوم. لا تزال معنويات سوق الأسهم حساسة للتقلبات، وتتأثر عوائد السندات بالإشارات المتعلقة بالاتجاه المحتمل للسياسة النقدية وتوقعات التضخم، بينما لا تزال أسواق السلع تعكس المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب في إيران. في ظل هذه الظروف، ينبغي على المستثمرين الاستعداد لفترة من الحساسية المتزايدة لبيانات الاقتصاد الكلي، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم وديناميكيات سوق العمل والتوترات العالمية، والتي قد تُؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة. تُشجع هذه الظروف الاستثمار المنضبط والتقييم الدقيق للمخاطر، ولكنها تُتيح أيضًا فرصًا لمن يستطيعون الاستجابة بسرعة لتغيرات الإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي والأسواق العالمية.