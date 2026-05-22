التقويم الاقتصادي (22 مايو 2026): بيانات جامعة ميشيغان محط الأنظار، ومعهد إيفو الألماني يتجاوز التوقعات

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفًا نسبيًا، حيث يتركز اهتمام المستثمرين بشكل أساسي على القراءات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وتوقعات التضخم الصادرة عن استطلاع جامعة ميشيغان، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة الكندية ومؤشر أسعار المنتجين. وقد جاءت بيانات ثقة قطاع الأعمال الصادرة سابقًا من أوروبا أعلى من التوقعات.

بقي مؤشر مناخ الأعمال العام في فرنسا ثابتًا عند 94 نقطة، بما يتماشى مع توقعات السوق والقراءة السابقة. مع ذلك، ارتفع مؤشر ثقة قطاع التصنيع إلى 102 نقطة مقابل توقعات بلغت 99 نقطة والقراءة السابقة 100 نقطة، مما يشير إلى تحسن نشاط القطاع.

بلغ مؤشر توقعات IFO في ألمانيا 83.8 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 83.5 نقطة والقراءة السابقة 83.3 نقطة. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الظروف الحالية لـ IFO إلى 86.1 نقطة، مقارنةً بتوقعات بلغت 85.1 نقطة و85.4 نقطة سابقًا. ارتفع مؤشر IFO الرئيسي لمناخ الأعمال في ألمانيا إلى 84.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 84.2 نقطة ومتحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 84.4 نقطة، مما يشير إلى تحسن طفيف في ثقة القطاع الاقتصادي.

جدول البيانات الاقتصادية الكلية

14:30 | كندا - مبيعات التجزئة (شهريًا)

التوقعات: 0.6%، السابق: 0.7%

14:30 | كندا - مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا)

التوقعات: 0.9%، السابق: 0.5%

14:30 | كندا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا)

التوقعات: 1.3%، السابق: 2.4%

14:30 | كندا - مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا)

التوقعات: 7.8%، السابق: غير متوفر

14:30 | الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند الفيدرالي للتصنيع (شهريًا)

التوقعات: 2.6%، السابق: 12.0%

16:00 | الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك (النهائي) - جامعة ميشيغان

التوقعات: 48.2 نقطة، السابق: 48.2 نقطة

16:00 | الولايات المتحدة - توقعات جامعة ميشيغان للتضخم لخمس سنوات (النهائية)

الإجماع: 3.4%، السابق: 3.4%

16:00 | الولايات المتحدة - توقعات جامعة ميشيغان للتضخم لسنة واحدة (النهائية)

الإجماع: 4.6%، السابق: 4.5%

16:00 | الولايات المتحدة - توقعات جامعة ميشيغان للمستهلكين

الإجماع: 48.5 نقطة، السابق: 48.5 نقطة

16:00 | الولايات المتحدة - جامعة ميشيغان للأوضاع الراهنة

الإجماع: 48 نقطة، السابق: 47.8 نقطة

متحدثون من البنوك المركزية

13:30 | البنك المركزي الأوروبي - بوريس فوجيتش يتحدث

13:30 | البنك المركزي الأوروبي - مولر يتحدث

13:30 | البنك المركزي الأوروبي - كازيمير يتحدث

16:00 | الاحتياطي الفيدرالي - كريستوفر والر يتحدث

