بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاطات السلع والمعادن في السوق السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في السوق السعودية لمدة 123 يوماً ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2026 وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2026.

من جانبها أفادت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تهدف من فتح استقبال طلبات الترخيص إلى تعزيز البنية الأساسية، وزيادة الأدوات المالية في السوق المالية وتنويع منتجاتها.

كما تستهدف هيئة السوق المالية منح ترخيص واحد لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية والأثر على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المرخص لها، إذ سيتم التركيز خلال فترة التقديم الحالية على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق، وخدمة المتعاملين فيها، ومكانتها في الأسواق العالمية.

يأتي إعلان بدء استقبال طلبات الترخيص تماشيا مع تعديلات نظام السوق المالية بتاريخ 18 سبتمبر 2019، وإلحاقا بإعلان الهيئة باعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية الذي نشر في 18 يوليو 2022 في شأن اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والذي أشار إلى أن الهيئة ستقوم لاحقاً بتحديد فترات تقديم طلبات الترخيص لأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية وآلية تقديمها.

يشار أنه دعت الهيئة المهتمين بممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص لممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.