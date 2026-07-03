حصاد الأسواق: آسيا في المنطقة الخضراء – هل يعود التفاؤل إلى الأسواق؟ (03.07.2026)

من الجدير بالذكر أن اليوم عطلة تداول في الأسواق الأمريكية، حيث يحتفل الأمريكيون بعطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال (4 يوليو).

🗓️ مراجعة سوق الأمس

هيمنت بيانات الوظائف غير الزراعية على تداولات الأمس، والتي شكلت مفاجأة مخيبة للآمال للمستثمرين.

كشفت البيانات عن انخفاض ملحوظ في عدد الوظائف الجديدة المستحدثة (+49 ألف وظيفة مقابل +107 آلاف)، مصحوبًا بتعديل نزولي كبير لبيانات الشهرين السابقين (-74 ألف وظيفة).

الشكل 1: التغير في الوظائف غير الزراعية ومكون التوظيف الفرعي لمؤشر مديري المشتريات (2023-2026)

المصدر: XTB Research, 03.07.2026

انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، وهو ما كان ليُبشر بالخير لولا الانخفاض الكبير في معدل المشاركة في القوى العاملة (61.5%). وقد سُجّل هذا المؤشر عند هذه المستويات المنخفضة آخر مرة خلال فترة الجائحة.

الشكل 2: معدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية (2023-2026)

المصدر: XTB Research, 03.07.2026

لم يختلف نمو الأجور عن التوقعات (3.5%)؛ إلا أنه انخفض إلى ما دون الصفر بالقيمة الحقيقية (-0.7%) بعد احتساب التضخم. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، إذ أن الاستهلاك في الولايات المتحدة يُحافظ عليه حاليًا على حساب الادخار إلى حد كبير، حيث انخفض معدل الادخار إلى 3% فقط.

الشكل 3: التضخم ومؤشر أسعار المستهلك ونمو الأجور في الولايات المتحدة (2006-2026)

المصدر: XTB Research, 03.07.2026

أدى التقرير إلى تصحيح في مسار أسعار الفائدة الضمنية للاحتياطي الفيدرالي في السوق. لا يزال المستثمرون يتوقعون رفعًا محتملًا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلا أنهم يقللون من احتمالية حدوث ذلك خلال أي من الاجتماعين القادمين. وقد أثر هذا سلبًا على الدولار، الذي انخفض بنسبة 0.5% مقابل اليورو.

كما منحت البيانات السوقَ دفعةً مؤقتةً للأسهم. وخلال ساعات التداول اللاحقة، شهدنا مزيدًا من دوران رؤوس الأموال وعمليات بيع مكثفة في أسهم قطاع التكنولوجيا. وسجلت شركات عملاقة مثل إنتل ومايكرون خسائر تجاوزت 5%، مما أثر سلبًا على مؤشر ناسداك 100 (-0.7%). في المقابل، أغلق مؤشر داو جونز، الأكثر تحفظًا، اليوم على ارتفاع واضح (+1.1%).

🌏 تداولات الأسواق الآسيوية

سادت مشاعر سلبية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى عند افتتاح التداولات الآسيوية. إلا أن الوضع تغير مع مرور الوقت، وتختتم المؤشرات الجلسة بقوة ملحوظة. بعد موجة بيع أولية، شهدت أسهم عملاقي البورصة الكورية، إس كيه هاينكس (10.2%) وسامسونج (8%)، ارتفاعًا قويًا، مما سمح لمؤشر كوسبي بالإغلاق على ارتفاع يزيد عن 5%. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع المؤشر بنسبة تقارب 160%.

كما ارتفع مؤشرا نيكاي 225 الياباني وهانغ سينغ الصيني بأكثر من 1%. وفي الصين، كانت المكاسب مدفوعةً بالشركات التي استفادت من ارتفاع أسعار الذهب، التي ارتفعت بنسبة 4% خلال اليومين الماضيين.

🌍 الجغرافيا السياسية

صرح دونالد ترامب في مقابلة مع قناة سي إن بي سي أن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح وأن طهران "وافقت على كل ما نحتاجه تقريبًا". وأضاف أن البلاد "دُمّرت عسكريًا بالكامل".

وواصل انتقاده لحلف الناتو على منصة تروث سوشيال.

مع ذلك، أولت الأسواق اهتمامًا أكبر للبيانات الصادرة عن القيادة العسكرية الإيرانية: "أي تجاهل للأوامر، أو انحراف عن المسارات المحددة، أو اعتراض على بروتوكولات الملاحة لجمهورية إيران الإسلامية في مضيق هرمز، سيُقابل برد فوري وحاسم من القوات المسلحة، مما يُعرّض سلامة السفن المخالفة للحظر للخطر".

🛢️ السلع الأساسية

قد يُبرر هذا جزئيًا الارتفاع الطفيف في أسعار النفط الخام عند الافتتاح.

يُتداول خام برنت (+0.9%) حاليًا عند حوالي 72 دولارًا للبرميل.

ويُتداول خام غرب تكساس الوسيط (+1.1%) بسعر يزيد قليلًا عن 69 دولارًا.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي:

يُتداول الغاز الطبيعي (+1.2%) عند حوالي 3.24 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ويُتداول غاز تيتانيوم تيرمينوس (+2.9%) عند ما يزيد قليلًا عن 44 دولارًا لكل ميغاواط ساعة.

وتواصل المعادن النفيسة ارتفاعها، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في الاقتصادات الكبرى. يدعم هذا التحرك بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة أمس.

يتداول الذهب حاليًا بسعر يقل قليلًا عن 4181 دولارًا للأونصة، بينما يتجاوز سعر الفضة 62 دولارًا. ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 4% و6.3% على التوالي خلال اليومين الماضيين منذ بداية شهر يوليو.

📈 بيانات الاقتصاد الكلي

خلال ساعات التداول الآسيوية، تركز الاهتمام على بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو.

الصين

تباطأ نمو قطاع الخدمات بشكل طفيف، ولكنه ظل قويًا (54.1). وكان من أهم العوامل الدافعة لذلك زيادة طلبات التصدير.

ارتفع عدد الطلبات للشهر الثامن على التوالي، مما أدى إلى زيادة متجددة في التوظيف بأسرع وتيرة منذ يوليو 2024.

أدى ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام والنقل إلى ارتفاع الأسعار، بما يتماشى مع بيانات التضخم الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين (3.9%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات).

اليابان

في اليابان، انصب التركيز بشكل أساسي على مراجعات البيانات، والتي تُعتبر ذات أهمية ثانوية. ومع ذلك، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات من 51.8 إلى 52.2.

تجدر الإشارة إلى أن الطلبات الجديدة في كل من قطاعي التصنيع والخدمات قد زادت بثاني أسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات، ويعود ذلك بشكل كبير إلى قوة الطلب المحلي وليس الصادرات.

تم لفت الانتباه بشكل خاص إلى تصريحات وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت استعداد طوكيو للتدخل في سوق الصرف الأجنبي. كما شددت على أهمية التعاون الوثيق مع واشنطن في هذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، تطرقت إلى ارتفاع عوائد السندات، موضحةً أنه سيتم إدارة السياسة المالية بما يضمن استعادة ثقة السوق.

أستراليا

سُجّل في أستراليا تعديل طفيف بالزيادة لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو.

وتأكد في نهاية المطاف استقرار مؤشر قطاع الخدمات عند 50.5.

مع ذلك، انخفضت الطلبات الجديدة، المحلية والأجنبية.

وبلغ تضخم أسعار الإنتاج أدنى مستوى له منذ يناير.

وتراجعت الثقة بشأن التوقعات للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، متأثرةً بالمخاوف بشأن البيئة الاقتصادية والتغييرات الضريبية في الميزانية الفيدرالية.

💱 العملات

يواصل الدولار الأمريكي موجة البيع التي بدأت عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال أمس. ويتجاوز زوج اليورو/الدولار حاليًا مستوى 1.146، مسجلًا انتعاشًا بأكثر من 1% من أدنى مستوياته الأخيرة.

كما يشهد الين الياباني ارتفاعًا مقابل الدولار، حيث عاد زوج الدولار/الين إلى ما دون مستوى 161.

ونلاحظ أيضًا تحسنًا في معنويات المستثمرين تجاه معظم عملات الأسواق الناشئة.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB