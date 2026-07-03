«العالمية القابضة» و«أداني» تعتزمان استثمار 11.5 مليار دولار في مشروع ألمنيوم بالهند

تعتزم شركة «العالمية القابضة» وشركة «أداني إنتربرايزز»، المملوكة للملياردير الهندي غوتام أداني، استثمار 11.5 مليار دولار في مشروع للألمنيوم بولاية أوديشا الشرقية الهندية، في إطار سعي المجموعة الهندية الحثيث لتحقيق طموحاتها في قطاع المعادن.

يشار أنه تشمل مذكرة التفاهم إنشاء سلسلة تتكون من مصفاة ألومينا بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنوياً، ومصهر ألمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنوياً، ومرافق تكرير لاحقة بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً وبحلول موعد التنفيذ، سيمثل هذا المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاع التعدين والمعادن في الهند حتى الآن، بحسب هيمانت شارما، المسؤول الرفيع في حكومة ولاية أوديشا.

من جانيه قال هيمانت شارما: إن هذا المشروع سيمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في الهند في قطاع التعدين والمعادن حتى الآن. يعد هذا ثاني إعلان استثماري بمليارات الدولارات لمجموعة أداني هذا الأسبوع، ما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين في خطط نمو المجموعة، مع طي صفحة مشكلاتها القانونية في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حصلت موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة على التزام استثماري بقيمة 1.4 مليار دولار من شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن. وتكمن الأهمية الحقيقية لمشروع الألمنيوم في قدرته على جمع سلسلة قيمة المعادن بأكملها في نظام بيئي متكامل، بحسب كاران أداني، الابن الأكبر للمؤسس.

كما يشرف كاران أيضاً على موانئ المجموعة وأعمالها في مجال الأسمنت. وارتفعت أسهم «أداني إنتربرايزز» بنسبة تصل إلى 2.7% يوم الخميس في بورصة مومباي، بعد أن نشرت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الخبر في وقت سابق.

يذكر أنه كانت مجموعة «أداني» قد أنشأت شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، وهي شركة «موندرا للألمنيوم المحدودة» عام 2021، ما يشير إلى طموحاتها في قطاع تهيمن عليه شركات عملاقة مثل مجموعة «أديتيا بيرلا»، وشركة «فيدانتا ريسورسز» المحدودة التي تتخذ من لندن مقراً لها.