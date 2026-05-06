بداية رائعة للعام من شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز!

تُبرز نتائج شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) للربع الأول من عام 2026 حجم التحول الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة. لم يعد الأمر مجرد تعافٍ تدريجي، بل أصبحت الشركة من أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تجاوزت AMD توقعات السوق بشكل واضح، محققةً إيرادات بلغت 10.25 مليار دولار أمريكي وأرباحًا للسهم الواحد قدرها 1.37 دولار أمريكي. ولا يزال النمو الديناميكي مثيرًا للإعجاب، والأهم من ذلك، أنه مصحوب بتحسن ملحوظ في جودة الأعمال. فالشركة لا تنمو بوتيرة أسرع فحسب، بل تنمو أيضًا بطريقة أكثر ربحية، كما يتضح من اتساع هوامش الربح وقوة التدفقات النقدية.

أبرز النتائج المالية للربع الأول:

الإيرادات: 10.25 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 9.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي.

ربحية السهم: 1.37 دولار أمريكي أعلى من متوسط ​​توقعات السوق.

قطاع مراكز البيانات: 5.78 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57% على أساس سنوي.

هامش الربح الإجمالي: حوالي 55% مع إمكانية تحقيق المزيد من النمو.

هامش الربح التشغيلي: 25%، مع تحسن ملحوظ على أساس سنوي.

التدفق النقدي الحر: 2.57 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من العام الماضي.

يُشكّل قطاع مراكز البيانات جوهر هذه القصة، فهو ليس فقط الأسرع نموًا في أعمال الشركة، بل يُعيد أيضًا تعريف مكانتها العامة. من الصعب اعتبار الزيادة السنوية البالغة 57% مجرد طفرة عابرة، بل تعكس اتجاهًا هيكليًا ينمو فيه الطلب على قوة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع مما توقعه السوق سابقًا. تستفيد AMD من توسع مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، ومن موقعها القوي في وحدات المعالجة المركزية للخوادم، التي تشهد انتعاشًا ملحوظًا.

في هذا السياق، تكتسب التوقعات أهمية بالغة. تتوقع الشركة إيرادات للربع الثاني تُقارب 11.2 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات السوق. يُشير هذا إلى استمرار قوة الطلب، ودعم قوي لخط المبيعات في الأشهر القادمة. في الوقت نفسه، تتوقع AMD مزيدًا من التحسن في هامش الربح الإجمالي، ما يُشير إلى مساهمة متزايدة من المنتجات ذات القيمة والهامش الربحي الأعلى.

كما يتطور تصور السوق، حيث يُنظر إلى AMD بشكل متزايد على أنها أكثر من مجرد بديل لشركة Nvidia. إن حجم سوق الذكاء الاصطناعي ومعدل نموه يتركان مجالاً واسعاً للعديد من اللاعبين الرئيسيين، وتعمل AMD باستمرار على ترسيخ مكانتها من خلال بناء نظام بيئي أكثر اكتمالاً وتنافسية من الحلول.

من العناصر المهمة، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، في هذا السياق دور وحدات المعالجة المركزية (CPU)، التي تعود إلى دائرة الضوء بالتزامن مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة. فمع ازدياد شعبية النماذج القائمة على الوكلاء وبيئات الحوسبة الأكثر تعقيدًا، لم تعد المعالجات المسرّعة وحدها كافية. بات التعاون الفعال بين وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات، وإدارة أعباء العمل، وتحسين البنية التحتية بشكل عام، أمورًا بالغة الأهمية. وهذا مجال تتمتع فيه AMD بخبرة عميقة وميزة تنافسية راسخة. عمليًا، يعني هذا أن الشركة في وضع يؤهلها للاستفادة ليس فقط من الطلب المباشر على الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا من التعقيد المتزايد للأنظمة التي تدعمه.

بشكل عام، يؤكد هذا التقرير أن AMD قد دخلت مرحلة جديدة من النمو. فالتوسع القوي في الإيرادات، وتحسن هوامش الربح، ورفع التوقعات، كلها عوامل ترسم صورة متكاملة لشركة تستفيد من أحد أقوى التوجهات التكنولوجية في السنوات الأخيرة. لم يعد السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت AMD تنمو، بل إلى متى يمكنها الحفاظ على هذا الزخم، وإلى أي مدى يمكنها ترجمة ذلك إلى مزيد من التوسع في هوامش الربح.

