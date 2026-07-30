ملخص اليوم: ارتفاع الأسهم على خلفية سياسة الفيدرالي غير المتشددة وانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي، وهيمنة الين على سوق العملات الأجنبية، وتراجع أسعار النفط (30/07/2026)

📈 نظرة عامة على الأسهم والسوق

انتعاش وول ستريت: انتعشت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقوة، مدفوعةً بالأرباح القياسية لشركتي مايكروسوفت ولام ريسيرش، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ( US30 ) بنسبة 1.1%. وتتجه الأنظار بعد إغلاق السوق إلى أرباح شركات أمازون وآبل وشيفرون.

ارتفاع قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة 3.4% مع تحول رؤوس الأموال بكثافة من أسهم القيمة والأسهم الدفاعية (آبل، وول مارت، شيفرون، بيبسيكو) إلى قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات (مكاسب قطاعية بنسبة 5.5%). وقد انتعشت تجارة الذكاء الاصطناعي بفضل النتائج المميزة لشركة مايكروسوفت (+17%، مدفوعةً بنمو Azure بنسبة 43%) وشركة لام ريسيرش (+30% في الإيرادات)، مما رفع من مستوى قطاع البرمجيات كخدمة ( SaaS ) وقطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية بشكل عام.

انتعاش الأسواق الأوروبية: أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع ملحوظ في جميع القطاعات، بقيادة مؤشر إيبكس 35 الإسباني ( SPA35: +2.0% )، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي ( ITA40: +1.9% )، ومؤشر إيه إي إكس الهولندي (+1.65%)، ومؤشر دبليو آي جي 20 البولندي ( W20: +1.2% )، ومؤشر داكس الألماني ( DE40: +1.1% )، ومؤشر كاك 40 الفرنسي ( FRA40: +1.1% )، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني ( UK100: +0.7% ).

📊 أبرز المؤشرات الاقتصادية الكلية

الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي: تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الربع الثاني من عام 2026 إلى 1.5% سنويًا (مقابل 2.1% في التوقعات السابقة)، متأثرًا بانخفاض الصادرات، والإنفاق الحكومي، وتراجع استثمارات الشركات وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب.

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي: بلغ الاستهلاك الشخصي 0.3% (مقابل 0.4% في التوقعات). جاء التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أقل بقليل من التوقعات الشهرية عند 0.1% شهريًا (مقابل 0.2% متوقعة؛ و3.3% سنويًا متوافقة مع التوقعات)، مما يشير إلى ضغوط سعرية أقل حدة على المدى القصير.

البطالة في منطقة اليورو: استقرت البطالة في منطقة اليورو عند 6.3% في يونيو، مسجلةً نفس قراءة مايو.

البنوك المركزية وسوق الصرف الأجنبي

بنك إنجلترا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75% في تصويتٍ أقل حدة من المتوقع بنتيجة 6-3 (صوّت كل من بيل، وغرين، ومان لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس). أيّد المحافظ بيلي تجميد سعر الفائدة، وتُبقي التصريحات الأقل تشدداً رفع سعر الفائدة في سبتمبر غير مؤكد. ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.8%.

سوق الصرف الأجنبي: واصل الدولار الأمريكي انخفاضه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (مؤشر الدولار الأمريكي: -0.9%). تفوق الين الياباني على جميع عملات مجموعة العشر وسط مخاوف من تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي (انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 2.7%، وانخفاض سعر صرف اليورو مقابل الين بنسبة 2.1%). وشهدت العملات ذات المخاطر العالية ارتفاعًا (ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.2%، وارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.6%)، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.1530.

السلع والمعادن النفيسة

الطاقة: تراجعت أسعار النفط الخام، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 87.20 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% إلى 84.30 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 4.0%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 0.9%.

المعادن النفيسة: انتعش الذهب والفضة بالتزامن مع ضعف الدولار وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب بنسبة 1.0% إلى 4105 دولارات للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.05% إلى 58.84 دولارًا للأونصة.