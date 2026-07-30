ارتفاع ناسداك بأكثر من 3% 🚀

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 3.1%، مدفوعةً بتحولٍ كبيرٍ لرؤوس الأموال من قطاعات القيمة والدفاع إلى قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

التحليل الفني: مؤشر ناسداك 100 (US100) (العقود الآجلة)

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياتها الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية اليومي (14) إلى 41.8. ومع ذلك، لا يزال تحرك السعر محصورًا دون المتوسط ​​المتحرك الأسي الرئيسي لـ 100 (EMA100) قرب 28,276، والذي يُمثل مقاومةً فوريةً إلى جانب مستوى 28,400. يُعدّ استعادة هذه المنطقة أمرًا بالغ الأهمية لتأكيد انعكاس الاتجاه بشكلٍ مستدام. والجدير بالذكر أن مكاسب أسهم التكنولوجيا لا تزال تتفوق على أسهم القيمة التقليدية المُمثلة بعقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة (US30؛ باللون الأزرق الفاتح)، مما يُؤكد وجود تباينٍ قويٍ في السوق يُرجّح كفة أداء قطاع التكنولوجيا.

المصدر: xStation5

ما الذي يقف وراء هذا الانتعاش؟

ارتفاع القطاع: حقق قطاع التكنولوجيا ككل مكاسب بنسبة 4.8% ضمن مؤشر ناسداك.

تحول واضح: مع ذلك، حدث تحول واضح حتى داخل الشركات العملاقة والشركات التقليدية ذات القيمة السوقية المنخفضة، حيث تدفقت رؤوس الأموال من شركات مثل آبل، وجوجل، وول مارت، وبيبسيكو، وفايزر، وشيفرون، وهانيويل لتمويل عمليات الاستحواذ على شركات التكنولوجيا.

زخم البرمجيات كخدمة ( SaaS ): اكتسبت أسهم شركات البرمجيات كخدمة ( SaaS ) زخمًا قويًا، مدعومة بالأداء المتميز للحوسبة السحابية لدى كبرى شركات الحوسبة السحابية.

المصدر: أبحاث XTB

لماذا: أرباح تُنعش قطاع الذكاء الاصطناعي

بعد أسابيع من التباطؤ في قطاع التكنولوجيا، وخاصةً أسهم أشباه الموصلات (لا يزال مؤشر PHXL لأشباه الموصلات منخفضًا بنسبة 21% عن الشهر السابق)، ساهم تقريران قويان للأرباح في إنعاش مؤشر ناسداك. وقد ساهمت النتائج القوية لشركة مايكروسوفت، الرائدة في مجال الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، وشركة لام ريسيرش، المورد الرئيسي لشركة ASML ، في دعم المؤشر بعد أن انخفض دون متوسطه المتحرك الأسي لـ 100 يوم لأول مرة منذ أبريل.

مايكروسوفت ( MSFT ): ارتفعت أسهمها بنسبة 17% تقريبًا بعد نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات في كل من الإيرادات (90.01 مليار دولار، بزيادة 18% على أساس سنوي) وربحية السهم (4.81 دولار). وقد قاد النمو إيرادات خدمة Azure السحابية التي تسارعت بنسبة 43% على أساس سنوي (متجاوزة 100 مليار دولار سنويًا)، بينما وصل عدد مستخدمي Microsoft 365 Copilot المدفوعين إلى 30 مليون مستخدم. تعززت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بعد خفض توقعات الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله إلى حوالي 175 مليار دولار أمريكي من 190 مليار دولار أمريكي نتيجةً لتعديلات محاسبية.

شركة لام ريسيرش ( LRCX ): ارتفعت أسهمها بنحو 20% بعد أن حققت الشركة المصنعة لمعدات أشباه الموصلات نتائج فاقت التوقعات في الربع الرابع، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 6.72 مليار دولار أمريكي، وربحية السهم المعدلة عند 1.82 دولار أمريكي. وساهمت الزيادة بنسبة 43% في إيرادات دعم العملاء (2.47 مليار دولار أمريكي) في توسيع هوامش الربح، بينما تجاوزت توقعات ربحية السهم المعدلة للربع الأول، والتي تراوحت بين 2.00 و2.30 دولار أمريكي، تقديرات وول ستريت (1.84 دولار أمريكي).

دعم الاقتصاد الكلي: تداعيات قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتساهل

كما استفادت الأسواق من الموقف الغامض لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس عقب قرار سعر الفائدة. على الرغم من لهجته الحازمة بشأن التضخم وتأكيده على أهمية هدف الـ 2%، لم يُبدِ وارش أي اعتراض على القرار، حتى مع تصويت ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لصالح رفع سعر الفائدة. وقد أثار هذا بعض الشكوك حول مصداقية موقفه المتشدد.

وقد ساهم هذا التحول بشكل واضح في تخفيف توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مما مهد الطريق لانتعاش أسواق الأسهم، التي كانت قد تعرضت مؤخرًا لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

انخفض المسار الضمني لأسعار الفائدة الأمريكية في السوق على امتداد الأفق الزمني للتوقعات بأكمله بعد المؤتمر الصحفي لكيفن وارش، حيث تم تسعير أول زيادة في سعر الفائدة بالكامل في ديسمبر 2026 فقط. المصدر: أبحاث XTB، استنادًا إلى بيانات بلومبيرغ فاينانس إل بي.