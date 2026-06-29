🚩 بلاك روك تبيع البيتكوين – انخفض البيتكوين إلى ما دون 60 ألف دولار. ما التالي؟

يتداول البيتكوين دون مستوى 60,000 دولار يوم الاثنين بعد انخفاضه بنحو 6% الأسبوع الماضي، ويعود هذا التراجع إلى ضعف معنويات السوق وسحب واضح لرؤوس الأموال المؤسسية. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية (ETFs) صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا خلال الأسبوع الماضي، مما جعل التدفقات التراكمية لعام 2026 سلبية بشكل كبير. وقد شهدت عمليات الاسترداد الكبيرة بشكل خاص من صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، وهو صندوق معروف سابقًا بتجميعه المستمر ونشاطه البيعي المحدود، مما زاد من ضغط العرض على السوق. وحتى تستقر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وتستأنف المؤسسات عمليات التجميع، قد يظل التعافي الملحوظ في الطلب على البيتكوين صعبًا.

النقاط الرئيسية:

خفضت الاستراتيجية بشكل ملحوظ وتيرة مشترياتها من البيتكوين، حيث لم تستحوذ إلا على حوالي 3,600 بيتكوين خلال شهر يونيو. وقد يعكس هذا التباطؤ من جانب أحد أكبر حاملي البيتكوين من الشركات موقفًا مؤسسيًا أكثر حذرًا.

يستمر خفض المخاطر في سوق المشتقات. انخفضت المراكز المفتوحة في عقود بيتكوين الآجلة بنسبة تقارب 2.7%، حيث كانت الغالبية العظمى من المراكز المُصفّاة مراكز شراء، مما يشير إلى تراجع مراكز الشراء المفرطة.

انخفض مؤشر الخوف والطمع في العملات الرقمية إلى 17، مما يضعه بقوة في منطقة "الخوف الشديد". تاريخيًا، غالبًا ما تصاحب هذه القراءات المنخفضة فترات من النفور الشديد من المخاطرة، على الرغم من أنها لا تُشير دائمًا إلى قيعان السوق النهائية.

لا تزال مؤشرات سلسلة الكتل متباينة. فقد زادت محافظ الحيتان الكبيرة من تراكمها خلال الانخفاض الأخير، بينما بدأ بعض حاملي العملات على المدى الطويل في تكبّد الخسائر.

لا يزال بيتكوين يتأثر بشدة بالظروف الاقتصادية الكلية. ويستمر ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الضغط على الطلب على الأصول عالية المخاطر.

من الناحية الفنية، لا يزال مستوى 60,000 دولار أمريكي هو مستوى الدعم الرئيسي. وقد يُحسّن التعافي المستدام فوق هذا المستوى من معنويات السوق على المدى القصير، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 58,000 دولار أمريكي.

لا يزال الطلب هو العنصر المفقود. ولم يعد رأس المال واسع النطاق إلى السوق بعد. أبرز ما يميز الوضع الحالي هو التناقض بين التراكم الانتقائي وغياب اهتمام الشراء على نطاق واسع. فبينما بدأ بعض المستثمرين، وخاصة في الولايات المتحدة، بشراء البيتكوين عند انخفاض سعره، لا يزال المستثمرون المؤسسيون حذرين، ويواصل المستثمرون قصيرو الأجل خلق منطقة عرض كبيرة بين 67,000 و71,000 دولار. وحتى يستعيد البيتكوين هذا النطاق السعري، يُرجح أن يُنظر إلى أي ارتفاع على أنه ارتداد فني وليس بداية لانعكاس مستدام للاتجاه.

ويُظهر سوق الخيارات صورة حذرة مماثلة. فقد تحول المتداولون بشكل متزايد نحو بيع علاوة الخيارات بدلاً من شراء التحوط من الهبوط، مما يشير إلى توقعات بتقلبات منخفضة نسبياً. في الوقت نفسه، لا يزال صانعو السوق يحتفظون بمراكز شراء كبيرة في نطاق جاما بين 60,000 و64,000 دولار، وهو مركز يميل إلى الحد من التقلبات حول الأسعار الحالية. ومع ذلك، لم يمنع هذا البيتكوين من الانخفاض إلى ما دون 60,000 دولار، وإذا لم يتم استعادة هذا المستوى سريعاً، فقد يتسارع زخم الهبوط.

لا تزال الأحداث الاقتصادية الكلية هي المحفز الرئيسي.

من المرجح أن يتأثر سعر البيتكوين هذا الأسبوع ليس فقط بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الواردة، بل أيضاً بخطاب كيفن وارش في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، حيث ستُعيد الأسواق تقييم مدى تشدد أو تيسير سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، انخفض صافي التدفقات النقدية التراكمية إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة إلى أقل من 51 مليار دولار، بعد أن كان حوالي 62 مليار دولار خلال ذروة السوق الصاعدة في عام 2025.

دخل البيتكوين مرحلةً تشير فيها مؤشرات التقييم المتزايدة إلى أسعار أكثر جاذبية. مع ذلك، لا تكفي التقييمات المنخفضة وحدها لعكس الاتجاه السائد. لا يزال السوق يُعاني من خسائر محققة، وتدفقات نقدية خارجة مستمرة من صناديق المؤشرات المتداولة، ومراكز دفاعية في سوق الخيارات.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي

التحليل الفني للبيتكوين (الرسم البياني اليومي)

يتداول البيتكوين حاليًا بانخفاض يقارب 30% عن متوسطه المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200)، والمُمثل بالخط الأحمر على الرسم البياني. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة البيع، مع أنه لا يُشير بعد إلى انهيار كامل للسوق.

في حال حدوث موجة بيع مكثفة أخرى، قد ينخفض ​​سعر البيتكوين نحو 45,000 دولار. أما في حال الصعود، فإن التعافي فوق 68,000 دولار، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (EMA50) حاليًا، قد يُشير إلى عودة زخم الشراء. تقع منطقة المقاومة الرئيسية التالية بين 77,000 و80,000 دولار، مدعومةً بمتوسط ​​EMA200 وردود الفعل السعرية السابقة.

المصدر: xStation5

لا تزال عمليات بيع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تشكل أكبر مصدر قلق للسوق. أصبح بيع صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفوري أحد أبرز العوامل المعيقة لسوق العملات المشفرة. باعت شركة بلاك روك ما قيمته 444 مليون دولار أمريكي تقريبًا من البيتكوين يوم الجمعة، كما ساهمت شركة فيديليتي للاستثمارات في موجة ضغوط البيع الأخيرة. ويستمر المستثمرون في احتساب مخاطر تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وبالنظر إلى الارتفاع المستمر في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسيولة الكبيرة التي استوعبها طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، فإن النتيجة هي بيئة تتسم بانخفاض الطلب وضعف اهتمام المضاربين بالبيتكوين.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: XTB Research

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB