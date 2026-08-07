إفتتاح الأسواق الامريكية : انتعاش طفيف في ظل ضعف سوق العمل

طغت بيانات سوق العمل الضخمة لفترة وجيزة على التطورات في الخليج العربي وموسم إعلان الأرباح. وأدى انخفاض مؤشر الوظائف غير الزراعية (NFP) إلى خيبة أمل كبيرة، مما دفع الدولار إلى الانخفاض وساهم في انتعاش طفيف للمؤشرات الرئيسية. ويبلغ الحد الأقصى لارتفاع مؤشري US100 وUS500 حوالي 0.5%.

يُغير انخفاض مؤشر الوظائف غير الزراعية والتباطؤ الحاد في نمو الأجور (قريبًا من الصفر شهريًا) بشكل ملحوظ من تسعير السوق للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم تقييمات الأسهم على الرغم من مشاكل سوق العمل. كما تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا.

من الواضح أن قلق سوق الأسهم قد تحول إلى سوق السندات. وتشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا، ويتزايد تشكيك السوق في مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وهو اختبار مهم للرئيس الجديد بعد فترة وجيزة من تعيينه.

لا يزال الوضع في الخليج العربي غامضًا. وقد توقف تبادل إطلاق النار مؤقتًا، وتفيد التقارير بأن إيران تتفاوض مع عُمان بشأن اتفاقية من شأنها تطبيع حركة المرور عبر المضيق جزئيًا.

تحركات ناسداك 100

تركز تحركات مؤشر التكنولوجيا اليوم على شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) وبعض مصنعي أشباه الموصلات. ويأتي هذا نتيجةً لموسم إعلان الأرباح، الذي يُشكك جدياً في منطق "نهاية عصر البرمجيات كخدمة". في المقابل، تتجه الشركات الكبرى، وخاصةً شركات أشباه الموصلات وتجار التجزئة، في الاتجاه المعاكس. وقد يتعرض الأخير لضغوط محتملة نتيجة انخفاض الأرباح.

أخبار الشركات

شركة أتلاسيان ( TEAM.US ): بددت شركة برمجيات المؤسسات المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي والبرمجيات كخدمة، مُعلنةً عن نمو هائل في الربع الثاني من عام 2026. وقفز سهم الشركة بأكثر من 30% عند افتتاح السوق الأمريكية. وقد تجاوزت الشركة التوقعات بشكل واضح في جميع الفئات، مع تحقيق نمو بلغ حوالي 40%.

شركة كلاود فلير ( NET.US ): خففت شركة الأمن السيبراني المخاوف بشأن انخفاض هوامش الربح بنتائجها للربع الثاني من عام 2026. وقد تجاوزت الإيرادات والأرباح التوقعات بنحو 5%، لكن التركيز انصبّ على توجيهات الإدارة. مع تزايد الطلب على حلول الحوسبة السحابية، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات نهاية العام 2.86 مليار دولار أمريكي. وارتفع سعر السهم بنحو 15%.

Airbnb (ABNB.US) : أعلنت الشركة المشغلة لمنصة تأجير السيارات قصيرة الأجل عن نتائج الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت نموًا في الإيرادات بنسبة 17%، متجاوزةً التوقعات بكثير. وارتفع سعر السهم بنحو 8%.

Hertz (HTZ1.US) : تواصل شركة تأجير السيارات صعودها مدعومةً بنتائج الربع الثاني. وكما توقع بعض المحللين، شكلت بطولة كأس العالم نقطة تحول، وفاجأت الشركة السوق بأرباح للسهم الواحد تفوق توقعات السوق بضعفها تقريبًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ربحية السهم الواحد لا تزال سلبية (خسارة). وارتفع سعر السهم بنحو 30%.

التحليل الفني لمؤشر US100 (D1)

تجاوز السعر خط الاتجاه الهابط مع الحفاظ على مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 و200. وقد استعاد الطلب زمام المبادرة بشكل واضح وسريع، مع احتمال مرور بعض الوقت قبل بدء موجة صعود مستدامة أخرى. ويؤكد مؤشر القوة النسبية (RSI) هذا التوقع، حيث عاد إلى مستواه الطبيعي بالسرعة نفسها بعد انخفاضه إلى مستويات قياسية. وقد يشكل الحد العلوي للاتجاه الهابط السابق مستوى دعم، وكذلك المتوسط ​​المتحرك الأسي 100. في الوقت الراهن، يتمثل التحدي الرئيسي للمشترين في تجاوز مستوى 30,000 نقطة تقريبًا ومواصلة الصعود نحو 31,000 إلى 32,000 نقطة. المصدر: xStation 5

البيانات الاقتصادية الكلية

كانت البيانات الرئيسية في جلسة يوم الجمعة هي بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو.

جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية عند -23 ألف وظيفة مقابل توقعات بلغت حوالي 80 ألف وظيفة. ولم ينشر أي من البنوك الاستثمارية الكبرى أو مراكز التحليل توقعات دقيقة. ومع تكرار هذه الظاهرة في الأشهر الأخيرة، تتزايد التساؤلات حول جودة البيانات والوضع الحقيقي لسوق العمل الأمريكي. إن التعديلات السلبية على الأشهر السابقة لا تُحسّن التوقعات.