  
١٩:٣٩ · ٧ أغسطس ٢٠٢٦

انخفاض الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل 💲📉

صدرت بيانات التوظيف الأمريكية للقطاع غير الزراعي، وقد فاجأت هذه البيانات السوق بشكل واضح. فبدلاً من زيادة قدرها 80 ألف وظيفة، أظهر التقرير انخفاضاً قدره 23 ألف وظيفة.

 

يتراجع الدولار بشكل واضح مقابل العملات الرئيسية وسط تراجع المعنويات في الأيام الأخيرة، حيث وصلت خسائره إلى 0.5%.

ويعود ذلك إلى ضعف سوق العمل الأمريكي غير المتوقع، مما دفع السوق إلى مراجعة توقعاتها بشكل كبير بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وتشير الأسواق حاليًا إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لا يتجاوز 30%.

 

EURUSD (H1)

المصدر: xStation5

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