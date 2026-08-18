أعلن بنك دبي التجاري (CBD) عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لعملائه إجراء المدفوعات مباشرة من حساباتهم لدى بنوك أخرى عبر تطبيقه المصرفي، ليصبح أول بنك في الإمارات يقدم هذه الخدمة ضمن منظومة التمويل المفتوح.

خطوة جديدة في التمويل المفتوح

جاء إطلاق الخدمة بعد حصول بنك دبي التجاري على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل بصفته مزود خدمات طرف ثالث (TPP) في إطار مبادرة التمويل المفتوح بالدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول خدمات التمويل المفتوح التي يقدمها البنك حيز التشغيل الفعلي في ديسمبر 2025، ضمن استراتيجية تهدف إلى تمكين العملاء من إدارة خدماتهم المالية من منصة مصرفية واحدة.

الدفع من حسابات بنوك مختلفة

تتيح الخدمة الجديدة لعملاء CBD تنفيذ المدفوعات من حسابات مؤهلة لدى بنوك أخرى دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى تطبيقات مصرفية متعددة.

كما يعمل البنك على تطوير التطبيق لتمكين العملاء من الاطلاع على أرصدة حساباتهم لدى البنوك الأخرى وإدارتها، مع خطط لإضافة المزيد من خدمات التمويل المفتوح خلال عام 2026.

وتسهم هذه الإمكانات في تحويل تطبيق CBD إلى منصة مالية أكثر تكاملاً، تتيح للعميل رؤية حساباته لدى عدة بنوك وتنفيذ المدفوعات بصورة أكثر سهولة وترابطاً.

موافقة تنظيمية تعزز التحول الرقمي

قال بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن الحصول على موافقة مزود خدمات الطرف الثالث يمثل محطة مهمة في استراتيجية البنك الخاصة بالتمويل المفتوح، مشيراً إلى أنها تدعم تطوير طريقة إدارة العملاء لخدماتهم المالية وتعزز أجندة التحول الرقمي في الإمارات.

من جانبه، أوضح فلاديسلافس ميرونوف، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، أن الموافقة تتيح للبنك توسيع إمكانات تطبيق CBD لتتجاوز منتجات وخدمات البنك نفسه، بما يسمح للعملاء بالوصول بشكل آمن إلى حساباتهم لدى بنوك متعددة وإدارتها.

خطط لتوسيع الخدمات

يعتزم بنك دبي التجاري إطلاق المزيد من خدمات التمويل المفتوح خلال العام الجاري، مع مواصلة تطوير قدراته الرقمية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية في الإمارات.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يسهم التمويل المفتوح في تسريع الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، من خلال تمكين الجهات المرخصة من تطوير حلول تعتمد على مشاركة البيانات بموافقة العملاء.

وحصل بنك دبي التجاري كذلك على جائزتين من Global Economics تقديراً لدوره في المجال، هما جائزة أفضل قيادة في تطوير التمويل المفتوح، وجائزة البنك الرائد في تنفيذ حلول التمويل المفتوح، بما يعكس توجهه لتعزيز موقعه في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.