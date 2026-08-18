تستعد دبي لافتتاح 5 مراكز تسوق مجتمعية جديدة قبل نهاية 2026، في خطوة تعكس توسع قطاع التجزئة نحو الأحياء السكنية، مع توفير مزيج من المطاعم والمتاجر والخدمات اليومية ومرافق اللياقة والترفيه بالقرب من السكان.

The Grand في ند الشبا

من المقرر أن يبدأ The Grand في ند الشبا جاردنز استقبال الزوار اعتباراً من 19 أغسطس وعلى مراحل.

ويضم المركز مجموعة من الخدمات والمتاجر والمطاعم، من بينها ويتروز وKokoro وBlu Pizzeria وBake My Day، إلى جانب Heart Cottage Lane المتخصص في الأدوات المنزلية، ما يوفر لسكان المنطقة خيارات يومية أقرب إلى منازلهم.

First Avenue Mall Jumeirah

يستعد First Avenue Mall Jumeirah للافتتاح خلال سبتمبر 2026 في موقع على شارع جميرا بالقرب من ميناء جميرا لصيد الأسماك.

ويركز المركز بشكل خاص على المطاعم، مع أسماء من بينها Jon & Vinny’s وNala من فريق Tashas، إضافة إلى فرع دائم لـLost in Tokyo، ليقدم تجربة تركز على قطاع الأغذية والمطاعم.

Le Meryeme Mall في The Villa

من المتوقع افتتاح Le Meryeme Mall في مجتمع The Villa خلال الربع الثالث من العام، على مساحة تبلغ نحو 124 ألف قدم مربعة.

ويضم المشروع متاجر ومطاعم ومرافق للصحة واللياقة، إلى جانب صالة رياضية ومسبح على السطح. ومن بين العلامات المعلنة Mumso وDastaan: Barbers & Beyond وKatrina Coffee & Cakes وCarnival، إضافة إلى صالة رياضية تديرها My PT.

Le Meryeme Mall في Liwan

وفي الربع الرابع من 2026، من المرتقب افتتاح فرع آخر من Le Meryeme Mall في وادي الصفا 2، على مساحة تصل إلى 113 ألف قدم مربعة.

ويستهدف المشروع سكان Liwan وواحة دبي للسيليكون، مع خطط لتوفير هايبرماركت ومركز طبي ومرافق رياضية ومناطق للأطفال وساحة خارجية للفعاليات، إلى جانب المطاعم والمتاجر والخدمات اليومية.

Sobha Hartland Community Mall

كما تستعد منطقة Sobha Hartland لاستقبال مركزها المجتمعي الجديد خلال 2026، باستثمار يبلغ نحو 210 ملايين درهم.

ويضم المشروع 35 متجراً وسوبرماركت وصالة رياضية ومناطق ألعاب وأكثر من 10 مطاعم، فيما لم يتم الإعلان عن موعد رسمي محدد للافتتاح حتى الآن.

تحول في قطاع التجزئة بدبي

تعكس هذه المشاريع اتجاهاً متنامياً في دبي نحو المراكز التجارية المجتمعية الأصغر والأقرب إلى المناطق السكنية، بدلاً من الاعتماد فقط على مراكز التسوق الكبرى.

وتوفر هذه الوجهات نموذجاً يجمع التسوق والمطاعم والخدمات والترفيه واللياقة في موقع واحد، بما يعزز جودة الحياة داخل الأحياء ويمنح السكان خيارات أكثر سهولة لقضاء احتياجاتهم اليومية.