بيانات اقتصادية أمريكية قوية: طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع، وارتفاع مؤشر فيلادلفيا

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

طلبات إعانة البطالة الأولية: 207 ألف (المتوقع: 213 ألف؛ السابق: 218 ألف)

طلبات إعانة البطالة المستمرة: 1.818 مليون (المتوقع: 1.81 مليون؛ السابق: 1.787 مليون)

مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع (أبريل): 26.7 (المتوقع: 10.3؛ السابق: 18.1)

ترسل طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إشارات متباينة للغاية. فقد جاءت الطلبات الأولية أقل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى قوة سوق العمل على المدى القصير. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات المستمرة مرة أخرى، متجاوزة التوقعات.

يشير هذا إلى أن السوق قد يركز بشكل أساسي على مرونة سوق العمل على المدى القصير، محافظًا على تفاؤله متجاهلًا التدهور الهيكلي التدريجي. ومن المرجح أن تكون هذه البيانات صعبة التفسير بالنسبة لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين.

في الوقت نفسه، فاجأ مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع الجميع بارتفاعه. تشير الأشهر القليلة الماضية إلى تحسن بطيء ولكنه مطرد في قطاع التصنيع. ولا يزال رد فعل السوق محدودًا.

