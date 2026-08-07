ملخص السوق: التكنولوجيا تدفع أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة! المعادن تواصل ارتفاعها رغم ركود الدولار الأمريكي (07.08.2026)

المؤشرات والشركات:
- سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي (EU50: +0.6%) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.
- تتصدر العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40: +0.7%) المكاسب في أوروبا، تليها العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 100 البريطاني (UK100: +0.6%)، ومؤشر إس إم آي السويسري (SUI20: +0.6%)، ومؤشر إيه إي إكس الهولندي (NED25: +0.4%)، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (ITA40: +0.4%)، ومؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40: +0.2%)، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني (SPA35: +0.2%).
- .مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.
- أليانز: حققت أليانز في الربع الثاني أرباحًا تشغيلية بلغت 4.87 مليار يورو، متجاوزة بذلك توقعات السوق (4.58 مليار يورو). وحافظت الشركة على نطاقها المستهدف للأرباح السنوية بين 16.4 و18.4 مليار يورو، وتواصل برنامجها لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2.5 مليار يورو (تم إنجاز 1.4 مليار يورو منه في النصف الأول من العام). وبلغ صافي تدفقات الأصول من أطراف ثالثة إلى شركة بيمكو 32 مليار يورو. وقد تأثرت المعنويات سلبًا إلى حد ما بنتائج التأمين التي جاءت أضعف من المتوقع. لقد محا السهم معظم خسائره التي تكبدها في بداية الجلسة، وهو منخفض حاليًا بنسبة طفيفة تبلغ 0.3%.
يسود التفاؤل في أوروبا على نطاق واسع، لكنّ أعلى نسبة من المكاسب تتركز في قطاعي التكنولوجيا والصناعة. المصدر: أبحاث XTB
الاقتصاد والجيوسياسة:
- صرح ترامب قائلاً: "كيفن وارش [رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي] رائع، ولن أنتقده".
- أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، تأييده لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5-3.75%). وأشار إلى أن التحركات التدريجية المبكرة أقل تكلفة، وتمنع تذبذب توقعات التضخم، مضيفًا أن على البنك المركزي أن يكون مستعدًا لمفاجأة الأسواق.
- ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.2% شهريًا (-0.1% سنويًا) في يونيو، وبنسبة 0.7% على أساس ثلاثة أشهر. وكان المحركان الرئيسيان للنمو هما قطاع السيارات (+3.6%) ومعدات النقل (+8.4%). وتراجع النمو نتيجة انخفاضات في صناعة الآلات (-3.9%) والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (-1.8%). لم تشهد القطاعات الصناعية، باستثناء الطاقة والبناء، أي تغيير.
- ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.9% على أساس شهري في يونيو/حزيران لتسجل مستوى قياسياً بلغ 139.3 مليار يورو (+6.6% على أساس سنوي)، بينما قفزت الواردات بنسبة 4.4% على أساس شهري لتصل إلى 123.9 مليار يورو. وانخفض الفائض التجاري إلى 15.4 مليار يورو (مقارنةً بـ 19.3 مليار يورو في مايو/أيار). وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.2% على أساس شهري، في حين ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 9.1%.
- واتسع العجز التجاري الفرنسي إلى 19.2 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2026. وقفزت الواردات بنسبة 5.5% (بسبب ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية نتيجة الحرب في إيران بشكل رئيسي)، متجاوزةً نمو الصادرات (3.1%)، الذي كان مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الطيران. وعلى الرغم من التدهور العام في الميزان التجاري، تمكنت فرنسا من زيادة حصتها في السوق العالمية.
على الرغم من الانتعاش القوي الذي شهده الإنتاج الشهري، إلا أن نمو الإنتاج السنوي يقترب من الركود. المصدر: أبحاث XTB استنادًا إلى بيانات Macrobond.
العملات الأجنبية والمعادن والطاقة:
- لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) في حالة ترقب قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي (NFP) المهم. يُعد الفرنك الفرنسي أقوى عملات مجموعة العشر اليوم، بينما يُعد الجنيه الإسترليني الأضعف. انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.1%، ولكنه لا يزال أعلى بنحو 2% من أدنى مستوى له الذي سجله عقب تدخل طوكيو وواشنطن. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1530.
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% لتصل إلى 81.80 دولارًا للبرميل، وذلك بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران وعُمان "تقترب من التوصل إلى اتفاق" بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مؤقتًا.
- تواصل المعادن النفيسة مكاسبها على الرغم من استقرار الدولار. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% ليصل إلى 4320 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة 4.6% ليصل إلى 64.40 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو.
يستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA100؛ باللون الأرجواني الداكن) قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية. أسعار الذهب باللون الأصفر. المصدر: xStation5
ملخص اليوم: تراجع الدولار بعد تقرير الوظائف غير الزراعية، والذهب يعود للارتفاع
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (07.08.2026)
من سيفاجئنا بأرباحه الأسبوع المقبل؟ (07.08.2026)
انخفاض الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل 💲📉