ملخص السوق: التكنولوجيا تدفع أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة! المعادن تواصل ارتفاعها رغم ركود الدولار الأمريكي (07.08.2026)

) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي ( EU50: +0.6% ) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي ( EU50: +0.6% ) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي ( EU50: +0.6% ) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي ( EU50: +0.6% ) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي ( EU50: +0.6% ) مستويات قياسية جديدة اليوم (عند 6560 نقطة)، ومن المرجح أن تختتم الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب، مدعومة بنتائج أفضل من المتوقع للعديد من الشركات الرئيسية في أوروبا.

.مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.

.مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.

.مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.

.مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.

.مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.

.مؤشر داكس: يعود الفضل في ارتفاعات المؤشر الألماني بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا العملاقة (ساب: +3.9%، إنفينون: +3%)، وانتعاش شركة سيمنز بعد إعلان أرباحها (+2.3%). في المقابل، تتراجع شركات صناعة السيارات (دايملر: -3.5%، بورش: -1%، فولكس فاجن: -0.4%)، إلى جانب شركة راينميتال (-0.6%). كما أن انخفاض سهم دويتشه تيليكوم (-1.2%) يمحو جزءًا من مكاسب الأمس التي حققها بعد إعلان أرباحه.