«بيرنشتاين» تؤكد ثقتها في سهم أدنوك للإمداد والخدمات

أعادت شركة «بيرنشتاين» التأكيد على توصية «أداء متفوق» لسهم أدنوك للإمداد والخدمات، في إشارة تعكس استمرار النظرة الإيجابية تجاه أداء الشركة وآفاق نموها المستقبلية. ويعني هذا التصنيف أن محللي «بيرنشتاين» يتوقعون أن يتفوق سهم أدنوك على أداء السوق بأكثر من 15 نقطة مئوية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التقييم في ظل تحسن المؤشرات التشغيلية والمالية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، إلى جانب توقعات باستمرار نمو الأرباح خلال السنوات القادمة.

رفع السعر المستهدف لسهم أدنوك يعكس توقعات نمو قوية

رفعت «بيرنشتاين» السعر المستهدف لسهم أدنوك للإمداد والخدمات إلى 8.39 درهم مقارنة بـ 6.94 درهم سابقاً، وهو ما يمثل زيادة إضافية تقارب 21% عن السعر المستهدف السابق، ويشير إلى إمكانية ارتفاع تصل إلى 47% مقارنة بسعر السهم الحالي.

يعكس هذا القرار قوة زخم الأرباح لدى أدنوك للإمداد والخدمات، إضافة إلى قناعة المحللين بأن التوجيهات المالية المحدثة التي أعلنتها أدنوك لعام 2026 لا تزال متحفظة مقارنة بالإمكانات الفعلية للشركة.

نتائج أدنوك القوية تدعم تحديث التوجيهات المالية

بعد النتائج القوية التي حققتها أدنوك للإمداد والخدمات خلال الربع الأول من عام 2026، أعلنت الشركة في 14 مايو 2026 رفع توجيهاتها المالية للعام نفسه. واستندت أدنوك في هذا التحديث إلى الأداء الفعلي المسجل حتى شهر إبريل 2026، فضلاً عن تحسن التوقعات المتعلقة بأساسيات سوق الشحن العالمي.

وتشير هذه الخطوة إلى ثقة إدارة أدنوك بقدرتها على تحقيق نتائج مالية أفضل من التقديرات السابقة، مدعومة بتحسن البيئة التشغيلية في قطاع النقل البحري.

قطاع الشحن يعزز فرص نمو أرباح أدنوك

يرى محللو «بيرنشتاين» أن تحسن أداء قطاع الشحن يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لنمو أرباح أدنوك للإمداد والخدمات خلال الفترة المقبلة. ويستند هذا التقييم إلى ارتفاع أسعار ناقلات النفط خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يعزز العوائد التشغيلية لأسطول أدنوك البحري.

كما تستفيد أدنوك من التشغيل الكامل لست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، حيث دخلت خمس ناقلات منها الخدمة اعتباراً من مايو 2026 ضمن عقود طويلة الأجل مع أدنوك للغاز. ومن المتوقع أن تسهم هذه الناقلات بشكل مباشر في زيادة أرباح أدنوك خلال السنوات المقبلة.

أدنوك تحقق توقعات أرباح أعلى من متوسط السوق

في ضوء التطورات التشغيلية الإيجابية، رفع محللو «بيرنشتاين» تقديرات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة أدنوك للإمداد والخدمات خلال الفترة من 2026 إلى 2029 بنسبة تصل إلى 14%.

وأصبحت تقديرات أرباح أدنوك حالياً أعلى بنسبة تتراوح بين 7% و21% مقارنة بمتوسط توقعات وكالة بلومبيرغ، ما يعكس تفاؤلاً متزايداً بشأن الأداء المالي للشركة. كما أشار المحللون إلى إمكانية إجراء مزيد من الترقيات على توقعات أرباح أدنوك قبل وبعد إعلان نتائج الربع الثاني.

استراتيجية أدنوك تجمع بين الاستقرار والاستفادة من السوق

سلط المحللون الضوء على نموذج الأعمال الذي تتبعه أدنوك للإمداد والخدمات، والذي يجمع بين الإيرادات التعاقدية المستقرة والاستفادة من الفرص التي توفرها تحركات سوق الشحن.

ويعتمد نحو نصف أعمال أدنوك على عقود طويلة الأجل مع مجموعة أدنوك، وهو ما يوفر للشركة تدفقات نقدية مستقرة. وفي الوقت نفسه، يمنح أسطول أدنوك المتنامي من الناقلات الشركة فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الشحن وأسعار النقل البحري في الأسواق العالمية.

كما يُتوقع أن تسهم السفن الجديدة التي أضافتها أدنوك إلى أسطولها في تعزيز نمو الإيرادات والأرباح خلال السنوات المقبلة.

مرونة مالية قوية تدعم توسعات أدنوك المستقبلية

تتمتع أدنوك للإمداد والخدمات بمرونة مالية قوية تتيح لها مواصلة الاستثمار في مشاريع النمو المستقبلية، إلى جانب تنفيذ خططها التوسعية الحالية.

ويرى المحللون أن الوضع المالي القوي لشركة أدنوك يمنحها القدرة على تمويل استثمارات إضافية تتجاوز المشاريع المعلنة حالياً، ما يعزز من فرص تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

توزيعات أرباح أدنوك تعزز جاذبية السهم للمستثمرين

من المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح أدنوك للإمداد والخدمات لعام 2026 نحو 1.252 مليار درهم (341 مليون دولار)، مع توقع نمو التوزيعات بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

كما تعتزم أدنوك مواصلة سياسة التوزيع ربع السنوي للأرباح بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وهو ما يعزز جاذبية سهم أدنوك للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ومتنامية.

إجماع المحللين يدعم النظرة الإيجابية لسهم أدنوك

يعكس تقييم «بيرنشتاين» استمرار الثقة المؤسسية في سهم أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تغطي الشركة حالياً 19 جهة تحليلية من مؤسسات مالية إقليمية ودولية كبرى.

ومن بين هؤلاء المحللين، يحافظ 18 محللاً على توصيات «شراء» أو ما يعادلها لسهم أدنوك، ما يؤكد وجود إجماع واسع على قوة أساسيات الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والقيمة السوقية خلال السنوات المقبلة.