مؤشر ISM: تراجع في قطاع التصنيع الأمريكي

مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة (يونيو)

مؤشر معهد إدارة التوريد: 53.3 (المتوقع: 54؛ السابق: 54)

مؤشر معهد إدارة التوريد - التوظيف في قطاع التصنيع: 49.7 (السابق: 48.6)

مؤشر معهد إدارة التوريد - الأسعار: 73 (المتوقع: 79؛ السابق: 82.1)

مؤشر معهد إدارة التوريد - الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع: 56 (السابق: 56.8)

مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع: 53.9 (المتوقع: 55.7؛ السابق: 55.1)

الإنفاق على البناء: 0.1% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.4%)

تُعزز البيانات الضعيفة لقطاع التصنيع الأمريكي تراجع الثقة بالاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي. فبعد صدور بيانات ADP وقراءة مؤشر مديري المشتريات التي جاءت دون التوقعات، جاءت بيانات معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع مخيبة للآمال أيضاً. أبرز ما يلفت الانتباه هو الانخفاض الحاد في مؤشر الأسعار، والذي قد يشير، في ظل ارتفاع التضخم، إلى ضعف الطلب في قطاع الصناعات التحويلية.

أما الجانب الإيجابي الوحيد فهو زيادة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية، وإن كان لا يزال دون المستوى المحايد (50 نقطة).

EURUSD (M1)

بعد الانخفاضات التي أعقبت خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أدى صدور البيانات إلى تصحيح طفيف. المصدر: xStation5.