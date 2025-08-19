بيسنت يبدأ في إجراء المقابلات مع المرشحين لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 🔍

أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في قناة سي إن بي سي أن المقابلات الخاصة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم ستبدأ بعد عيد العمال بفترة وجيزة، حيث يتجه البيت الأبيض لتضييق نطاق المرشحين المزدحمين إلى 11 مرشحًا. تشمل القائمة مسؤولين حاليين وسابقين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (مثل بومان، والر، وليندسي، وورش)، وخبراء اقتصاديين (مثل هاسيت، وسومرلين)، وخبراء استراتيجيين في وول ستريت (رايدر، وزيفوس).

وصف بيسنت المجموعة بأنها "مذهلة"، وقال إن العملية تهدف إلى تقديم قائمة مختصرة للرئيس، على الرغم من أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول لن تنتهي حتى مايو 2026. وقد أكدت الإدارة على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم سوق الإسكان الأمريكي، الذي لا يزال يعاني من ضعف المبيعات ونشاط البناء المحدود. وأشار بيسنت إلى أن تخفيف السياسة النقدية قد يعزز بناء المنازل، مما يساعد على احتواء التضخم على المدى المتوسط.

تترقب الأسواق اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المقرر أيضًا أن يلقي باول كلمة رئيسية في ندوة جاكسون هول السنوية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة المقبل، والتي قد تقدم تلميحات حول قرار البنك المركزي في سبتمبر/أيلول.

يشهد مؤشر الدولار (USDIDX) استقرارًا متزايدًا، مُخففًا من اتجاهه الهبوطي بعد انتعاشه الأخير. ويتراوح السعر حاليًا بين 97.7 و98.1، مع تقلبات طفيفة اليوم نتيجةً للتوترات الجيوسياسية الأخيرة.

المصدر: xStation5