اقرأ أكثر

بيسنت يبدأ في إجراء المقابلات مع المرشحين لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر 🔍

٨:١١ م ١٩ أغسطس ٢٠٢٥

أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في قناة سي إن بي سي أن المقابلات الخاصة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم ستبدأ بعد عيد العمال بفترة وجيزة، حيث يتجه البيت الأبيض لتضييق نطاق المرشحين المزدحمين إلى 11 مرشحًا. تشمل القائمة مسؤولين حاليين وسابقين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (مثل بومان، والر، وليندسي، وورش)، وخبراء اقتصاديين (مثل هاسيت، وسومرلين)، وخبراء استراتيجيين في وول ستريت (رايدر، وزيفوس).

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

وصف بيسنت المجموعة بأنها "مذهلة"، وقال إن العملية تهدف إلى تقديم قائمة مختصرة للرئيس، على الرغم من أن ولاية الرئيس الحالي جيروم باول لن تنتهي حتى مايو 2026. وقد أكدت الإدارة على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لدعم سوق الإسكان الأمريكي، الذي لا يزال يعاني من ضعف المبيعات ونشاط البناء المحدود. وأشار بيسنت إلى أن تخفيف السياسة النقدية قد يعزز بناء المنازل، مما يساعد على احتواء التضخم على المدى المتوسط.

 

تترقب الأسواق اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المقرر أيضًا أن يلقي باول كلمة رئيسية في ندوة جاكسون هول السنوية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة المقبل، والتي قد تقدم تلميحات حول قرار البنك المركزي في سبتمبر/أيلول.

يشهد مؤشر الدولار (USDIDX) استقرارًا متزايدًا، مُخففًا من اتجاهه الهبوطي بعد انتعاشه الأخير. ويتراوح السعر حاليًا بين 97.7 و98.1، مع تقلبات طفيفة اليوم نتيجةً للتوترات الجيوسياسية الأخيرة.
المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات