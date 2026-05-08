DE40: عودة التراجعات إلى أوروبا💡

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.65%، ومؤشر داكس بنسبة 0.89%، ومؤشر كاك 40 بنسبة 0.88%. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تصعيد الرئيس دونالد ترامب لتصريحاته التجارية، إذ هدد في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الخميس بفرض رسوم جمركية "أعلى بكثير" على سلع الاتحاد الأوروبي في حال عدم التزام الاتحاد ببنود اتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي، والتي تنص على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية إلى الصفر.

في الوقت نفسه، تراقب الأسواق عن كثب تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، والذي، رغم عدم تأثيره الرسمي على وقف إطلاق النار، يُفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد تأثرت أسعار النفط الخام بشدة بهذا التصعيد، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% ليحوم حول 94.67 دولارًا للبرميل، بينما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل. تراجع الدولار قليلاً، حيث انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.36%، بينما استقر زوج اليورو/الدولار عند مستوى 1.1771 تقريباً. وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع الطاقة الأفضل أداءً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، بقيادة شركة إيني التي حققت مكاسب بنسبة 2.28%. أما قطاعا التمويل والصناعة فكانا الأسوأ أداءً، حيث خسرا معاً نحو 1%، متأثرين بانخفاض أسهم أليانز (-4.96%) وراينميتال (-4.77%).

جدول يوضح أفضل وأسوأ الشركات أداءً خلال جلسة التداول اليوم في أوروبا. المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB

أداء القطاع (المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB)

الشركات