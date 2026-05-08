DE40: عودة التراجعات إلى أوروبا💡

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.65%، ومؤشر داكس بنسبة 0.89%، ومؤشر كاك 40 بنسبة 0.88%. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تصعيد الرئيس دونالد ترامب لتصريحاته التجارية، إذ هدد في منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الخميس بفرض رسوم جمركية "أعلى بكثير" على سلع الاتحاد الأوروبي في حال عدم التزام الاتحاد ببنود اتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي، والتي تنص على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية إلى الصفر.
في الوقت نفسه، تراقب الأسواق عن كثب تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، والذي، رغم عدم تأثيره الرسمي على وقف إطلاق النار، يُفاقم حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وقد تأثرت أسعار النفط الخام بشدة بهذا التصعيد، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% ليحوم حول 94.67 دولارًا للبرميل، بينما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل. تراجع الدولار قليلاً، حيث انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.36%، بينما استقر زوج اليورو/الدولار عند مستوى 1.1771 تقريباً. وعلى صعيد القطاعات، كان قطاع الطاقة الأفضل أداءً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، بقيادة شركة إيني التي حققت مكاسب بنسبة 2.28%. أما قطاعا التمويل والصناعة فكانا الأسوأ أداءً، حيث خسرا معاً نحو 1%، متأثرين بانخفاض أسهم أليانز (-4.96%) وراينميتال (-4.77%).
جدول يوضح أفضل وأسوأ الشركات أداءً خلال جلسة التداول اليوم في أوروبا. المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB
أداء القطاع (المصدر: قسم الأبحاث في المقر الرئيسي لشركة XTB)
- أعلن بنك كومرتسبانك عن نتائجه للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 9.4% ليصل إلى 913 مليون يورو، متجاوزًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 868 مليون يورو. ورفع البنك توقعاته لصافي الربح للعام بأكمله إلى 3.4 مليار يورو على الأقل، وأعلن عن أهداف استراتيجية جديدة تهدف إلى مضاعفة الأرباح بحلول عام 2030 وتحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 21%. وفي الوقت نفسه، أعلن البنك عن موجة ثالثة من تسريح العمال، حيث سيتم الاستغناء عن 3000 وظيفة كجزء من استراتيجية دفاعية ضد محاولة استحواذ عدائي من قبل بنك يونيكريديت، الذي يمتلك بالفعل حصة تقارب 30%. وقدّم بنك يونيكريديت عرض استحواذ رسمي بقيمة 37 مليار يورو، إلا أنه يواجه معارضة من مجلس إدارة كومرتسبانك والحكومة الألمانية، حيث رفض المستشار فريدريش ميرز بشكل قاطع محاولات الاستحواذ "العدائية والعدوانية".
- أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة لشركتي الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا، عن نتائجها للربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 7.18 مليار يورو (بزيادة 1.9% على أساس سنوي)، بينما قفز الربح التشغيلي بنسبة 77% ليصل إلى 351 مليون يورو، متجاوزًا التوقعات. مع ذلك، حذرت الشركة من أن أرباح العام بأكمله ستكون أقل من التوقعات الأصلية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، إذ من المتوقع أن تصل فاتورة الوقود الإجمالية إلى حوالي 9 مليارات يورو، 70% منها مغطاة بتقلبات أسعار الوقود. وانخفضت أسهم IAG بنحو 1.5%، وكان قطاع السفر من بين القطاعات الأسوأ أداءً يوم الجمعة.
- كما انخفضت أسهم شركة راينميتال بنحو 5% يوم الجمعة، لتكون الخاسر الأكبر في مؤشر يورو ستوكس 50. وأعلنت الشركة عن نتائجها للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.94 مليار يورو، لكنها خيبت آمال السوق بشكل واضح، الذي كان يتوقع أن تتجاوز 2.1 إلى 2.2 مليار يورو. بلغ الربح التشغيلي 224 مليون يورو (بزيادة 17% على أساس سنوي)، ولكنه لم يصل إلى مستوى التوقعات التي كانت 262 مليون يورو، بينما بلغ ربح السهم 2.42 يورو، وهو أقل من المتوقع البالغ 2.70 يورو. ومع ذلك، حافظت الإدارة على توقعاتها بنمو المبيعات بنسبة 40-45% للعام بأكمله، مشيرةً إلى سجل طلبات قياسي بلغ 73 مليار يورو (بزيادة 30% على أساس سنوي) كدليل على قوة الطلب الهيكلي. ومن الجدير بالذكر أن النتائج الضعيفة لم تثنِ المستثمرين المطلعين، حيث قام عضوان رئيسيان في مجلس الإدارة، أحدهما الرئيس التنفيذي، بشراء أسهم بقيمة إجمالية تقارب مليون يورو، وهو ما قد يشير تاريخيًا إلى الثقة في القيمة طويلة الأجل للشركة.
