دول الخليج والعراق مشاريع ضخمة

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
- الذهب في مفترق طرق: المضاربون يشترون وصناديق الـ ETF تواصل البيع.
- لماذا لا يصل النفط إلى 200 دولار رغم المخاطر الجيوسياسية؟
- التضخم الأمريكي يتراجع... هل تتغير توقعات الفائدة؟
- التداول هو المحرك الرئيسي في أرباح البنوك الأمريكية
🛢️ تراجع خام برنت من 90 دولارًا
التقويم الاقتصادي: الضغوط التضخمية في ألمانيا وكندا إلى جانب حزمة البيانات الاقتصادية لبولندا
حصاد الاسواق: النفط يرتفع مجدداً فوق 90 دولاراً مع تأثير الذكاء الاصطناعي الصيني على أسهم شركات التكنولوجيا.
ملخص اليوم: موجة بيع مع تبعات