  
٢١:٥٨ · ٢٠ يوليو ٢٠٢٦

دول الخليج والعراق مشاريع ضخمة

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي 

  • الذهب في مفترق طرق: المضاربون يشترون وصناديق الـ ETF تواصل البيع.
  •      لماذا لا يصل النفط إلى 200 دولار رغم المخاطر الجيوسياسية؟
  •  التضخم الأمريكي يتراجع... هل تتغير توقعات الفائدة؟
  •  التداول هو المحرك الرئيسي في أرباح البنوك الأمريكية

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢٠ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:٢٥

🛢️ تراجع خام برنت من 90 دولارًا
٢٠ يوليو ٢٠٢٦, ١٠:١٨

التقويم الاقتصادي: الضغوط التضخمية في ألمانيا وكندا إلى جانب حزمة البيانات الاقتصادية لبولندا
٢٠ يوليو ٢٠٢٦, ١٠:٠٤

حصاد الاسواق: النفط يرتفع مجدداً فوق 90 دولاراً مع تأثير الذكاء الاصطناعي الصيني على أسهم شركات التكنولوجيا.
١٧ يوليو ٢٠٢٦, ٢٢:٠٧

ملخص اليوم: موجة بيع مع تبعات
اخبار السلع
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
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