ملخص اليوم: موجة بيع مع تبعات

لم تتمكن أسواق الأسهم الأوروبية من الاستفادة من التراجع الذي أعقب صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي. وأغلقت معظم المؤشرات الرئيسية على انخفاض، متأثرةً بشكلٍ رئيسيٍّ بتصاعد التوتر مع إيران والمخاوف بشأن أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنحو 0.3%، ومؤشر كاك 40 في فرنسا بنحو 0.6%، ومؤشر داكس في ألمانيا بنحو 0.5%. وفي جنوب أوروبا، انخفض مؤشر فوتسي إم آي بي في إيطاليا بنحو 1%، بينما خسر مؤشر إيبكس 35 في إسبانيا حوالي 0.3%.