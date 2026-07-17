ملخص اليوم: موجة بيع مع تبعات

الولايات المتحدة الأمريكية
- أنهت وول ستريت الأسبوع على انخفاض، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بنحو 1%. ورغم هذا التراجع وضعف المعنويات نسبياً، يبدو أن السوق يُظهر بوادر مبكرة لعودة قوة الشراء. فقد انخفضت الخسائر من حوالي 2% خلال الجلسة إلى أقل من 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى بيانات جامعة ميشيغان.
- لا يزال الوضع في الخليج العربي متوتراً. وتتواصل الاشتباكات المسلحة على جانبي مضيق هرمز، حيث انخفضت حركة الشحن مجدداً إلى ما يقارب الصفر.
أخبار الشركات في الولايات المتحدة:
- نتفليكس (NFLX.US): خاب أمل السوق بنتائج الربع الثاني وتوقعات أسوأ للربع الثالث. وتم تخفيض الانخفاض الأولي في قيمة الشركة من 11% إلى 7%.
- إنتويتيف سيرجيكال (ISRG.US): انخفض سهم الشركة المصنعة لروبوتات دافنشي الجراحية بنحو 13% بعد نتائج الربع الثاني. ورغم أن نتائج الربع الثاني فاقت التوقعات، إلا أن الشركة لم ترفع توقعاتها للعام بأكمله.
- إنتويتيف سيرجيكال (ISRG.US): انخفض سهم الشركة المصنعة لروبوتات دافنشي الجراحية بنحو 13% بعد نتائج الربع الثاني. ورغم أن نتائج الربع الثاني فاقت التوقعات، إلا أن الشركة لم ترفع توقعاتها للعام بأكمله.
- سبيس إكس (SPXC.US): أُلغيت رحلة الاختبار المخطط لها لمركبة "ستارشيب" قبل وقت قصير من إطلاقها يوم الخميس بسبب عطل في أحد محركات الصاروخ. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3%.
- نيبيوس (NBIS.US): أصدرت شركة "نيو كلاود" سندات مضمونة بقيمة 775 مليون دولار أمريكي. وتحولت خسارة الافتتاح البالغة 13% إلى مكاسب بنسبة 8% بنهاية الجلسة.
- ذكرت بلومبيرغ أن من المتوقع أن تتلقى أدوبي عرض استحواذ من "شركة تكنولوجيا كبرى".
- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستعيد طائرات 737 ماكس و787 إلى عملية اعتماد الطيران.
بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي:
- أظهرت تراخيص البناء انخفاضًا أكبر من المتوقع. ففي يونيو، تم إصدار 1.36 مليون ترخيص مقابل توقعات بـ 1.4 مليون ترخيص.
- انخفضت أسعار الصادرات الأمريكية بنسبة 0.6% (انخفاض أكبر من المتوقع)، بينما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3% (أعلى بكثير من التوقعات).
- وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في يونيو مقابل توقعات بنسبة 0.2%. كان لتقرير جامعة ميشيغان تأثيرٌ قويٌّ كافٍ لتغيير توجهات السوق.
- ارتفعت ثقة المستهلكين بشكلٍ ملحوظٍ فوق التوقعات لتصل إلى 54.4.
- انخفضت توقعات التضخم على المدى القصير من 4.6 إلى 4.2.
أوروبا
- لم تتمكن أسواق الأسهم الأوروبية من الاستفادة من التراجع الذي أعقب صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي. وأغلقت معظم المؤشرات الرئيسية على انخفاض، متأثرةً بشكلٍ رئيسيٍّ بتصاعد التوتر مع إيران والمخاوف بشأن أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنحو 0.3%، ومؤشر كاك 40 في فرنسا بنحو 0.6%، ومؤشر داكس في ألمانيا بنحو 0.5%. وفي جنوب أوروبا، انخفض مؤشر فوتسي إم آي بي في إيطاليا بنحو 1%، بينما خسر مؤشر إيبكس 35 في إسبانيا حوالي 0.3%.
أخبار الشركات في أوروبا:
- تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط. وانخفضت أسهم شركة إس تي ميكروإلكترونيكس بنحو 5%، وخسرت أسهم شركة إيه إس إم إل حوالي 3.5%.
- أعلنت شركة فولفو عن نمو في الإيرادات والأرباح مدفوعًا بشكلٍ رئيسيٍّ بقطاعي الشاحنات والخدمات.
- ارتفعت أسهم شركة ساب بنسبة تقارب 10% بعد إعلان أرباحها. وقد انصبّ التركيز على الزيادة السنوية في حجم الطلبات المتراكمة بأكثر من 200%، مع الحفاظ على وتيرة نمو سريعة للغاية في جميع مؤشرات الأداء التشغيلي.
- انخفضت أسهم مجموعة بربري بأكثر من 6%. وأشارت الإدارة إلى أن الشركة تشعر بضغوط نتيجة انخفاض النشاط التجاري في الشرق الأوسط.
سوق الصرف الأجنبي
- في سوق الصرف الأجنبي، يواصل الدولار النيوزيلندي ارتفاعه، معززًا موقعه بفضل انخفاض توقعات التضخم في الولايات المتحدة.
- يتراجع الجنيه الإسترليني، مما يعكس المخاوف من ارتفاع التضخم بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
السلع
- في قطاع السلع الزراعية، تواصل أسعار الكاكاو والسكر وفول الصويا والبن والبرتقال ارتفاعها. ولا تزال ظاهرة النينيو القادمة تشير إلى ضعف المحاصيل وضغوط على العرض.
- تتأثر أسعار الطاقة بتصاعد الصراع مع إيران. ويرتفع سعر النفط مجددًا فوق 87 دولارًا أمريكيًا، بينما يرتفع سعر الغاز الأوروبي بنسبة تصل إلى 6%.
العملات الرقمية
- لا تزال شهية المخاطرة ضعيفة، مما يضغط على العملات الرقمية. معظم العملات الرقمية تشهد خسائر معتدلة. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 64,000 دولار أمريكي، وخسرت سولانا حوالي 1%، وخسرت إيثيريوم ما يقرب من 2%.
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