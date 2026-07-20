🛢️ تراجع خام برنت من 90 دولارًا

ما الذي يحدث في الشرق الأوسط؟

نفّذت القوات الأمريكية لليوم التاسع على التوالي غارات جوية على منشآت عسكرية ودفاعات جوية وشبكات اتصالات في إيران. تصاعدت حدة الهجمات الأمريكية عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين في هجوم إيراني على قاعدة في الأردن. كما شنت طهران هجمات على أهداف في البحرين (حيث تتمركز الأسطول الخامس الأمريكي)، والكويت، والعراق.

توقفت حركة السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي (الذي يمثل نحو 20% من نقل النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا) بشكل شبه كامل بعد سلسلة من الهجمات على سفن تجارية. تحاول بعض السفن الإبحار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، إلا أن قوات الحرس الثوري الإيراني تحاول منع حركة الملاحة عبر الحصار والهجمات. إضافةً إلى ذلك، ناشدت إيران المتمردين الحوثيين في اليمن إغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

توتر في سوق الوقود والسلع

تجاوز سعر خام برنت 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من خمسة أسابيع، مدفوعًا بموجة من ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. وعادت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة لتتجاوز 4 دولارات للجالون، مما أدى إلى ضغوط سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، وصل هامش الربح (3-2-1) إلى ما يقارب 70 دولارًا للبرميل، مما يُظهر مدى ضيق سوق الوقود. ويتأثر هذا الوضع أيضًا بالوضع في روسيا، حيث تم تعليق صادرات جميع المنتجات البترولية الرئيسية تقريبًا.

الدبلوماسية وفرصة التحول (TACO)

على الرغم من تبادل الضربات المستمر، أفاد الجانب الإيراني بأن الجهود الدبلوماسية لا تزال نشطة، وأن المقترحات تُمرر عبر وسطاء، أبرزهم قطر وباكستان. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن إيران تُرسل إشارات حول رغبتها في الدخول في مفاوضات، وأن الانقسامات داخل السلطات الإيرانية واضحة بين مؤيدي الاتفاق والمتشددين.

هل نحن بصدد تحول دبلوماسي؟

أعلن الرئيس دونالد ترامب تصعيد الهجمات على البنية التحتية الإيرانية بدءًا من يوم الأربعاء. تُفسّر الأسواق هذا الوضع على أنه لعبة محفوفة بالمخاطر. قد يُمهّد تصاعد الضغط العسكري الأمريكي الطريق للعودة إلى طاولة المفاوضات (أي ما يُعرف بـ"لحظة تاكو"). وفي حال حدوث تهدئة، فإنّ تلاشي الضغط الجيوسياسي قد يُؤدي إلى انخفاض حاد في سوق النفط.

نشهد حاليًا تراجعًا من ذروة يومية بلغت حوالي 90 دولارًا للبرميل إلى 88 دولارًا للبرميل، وهو سعر إغلاق يوم الجمعة. لا يزال سوق النفط متقلبًا للغاية، وتتوقع غولدمان ساكس مزيدًا من الارتفاع. مع ذلك، وبالنظر إلى تاريخ دونالد ترامب وسلوكه، فإنّ أي إشارة إلى تخفيف السياسة النقدية قد تُؤدي إلى تصحيح يتراوح بين 5 و10%.

حالياً، ومنذ بداية النزاع، ارتفع السعر اسمياً بأكثر من ٢٧٪. وكما يُظهر التاريخ، حتى في هذه المرحلة المتقدمة من النزاع، فإن التحركات في كلا الاتجاهين واردة تماماً. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

يتراجع السعر حاليًا إلى مستوى إغلاق يوم الجمعة. ويقع مستوى الدعم الرئيسي عند حوالي 86-87 دولارًا للبرميل. وفي حال حدوث ارتفاع من هذا المستوى، قد يصل السعر إلى منطقة تصحيح فيبوناتشي 50-61.8. أما إذا أعلن ترامب عن بدء المفاوضات، فسيهبط السعر إلى 84-85 دولارًا للبرميل. المصدر: xStation5