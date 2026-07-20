التقويم الاقتصادي: الضغوط التضخمية في ألمانيا وكندا إلى جانب حزمة البيانات الاقتصادية لبولندا

تستمر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط في التأثير على معنويات السوق، حيث دفعت التقارير عن الضربات الأمريكية على أهداف في إيران أسعار خام برنت فوق عتبة 90 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، تُبقي التصحيحات المستمرة في قطاع التكنولوجيا الأمريكي على التداول الحذر في أسواق الأسهم الأوروبية، مع تقديم دعم أساسي للدولار الأمريكي.

يتضمن جدول الأعمال الاقتصادي اليوم مؤشرات حيوية للتضخم ومؤشرات الاقتصاد الحقيقي. سيركز المستثمرون بشكل خاص على أرقام مؤشر أسعار المنتجين الألماني (PPI) إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين البولندي ومؤشرات الإنتاج، وصولًا إلى إصدار مؤشر أسعار المستهلك الكندي (CPI). من المتوقع أن تُؤدي هذه البيانات إلى زيادة التقلبات في أزواج العملات بالدولار الكندي، ومؤشرات الأسهم الأوروبية، وأسواق الدخل الثابت.

أهم البيانات الصادرة عن الجلسة الآسيوية:

أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام واحد وخمسة أعوام دون تغيير عند 3.00% و3.50% على التوالي، بما يتماشى تمامًا مع توقعات المحللين.

بلغ ميزان التجارة النيوزيلندي لشهر يونيو 23 مليون دولار نيوزيلندي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 250 مليون دولار نيوزيلندي.

توقفت الأنشطة التجارية في اليابان بسبب عطلة يوم البحار.

جدول اليوم

08:00 ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا) - يونيو. التوقعات: 0.3%. القراءة السابقة: -0.2%.

08:00 ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) - يونيو. التوقعات: 2.2%. القراءة السابقة: 1.9%.

09:30 بولندا - الإنتاج الصناعي المباع (سنويًا) - يونيو. التوقعات: 4.1%. القراءة السابقة: 7.2%.

09:30 بولندا - مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا) - يونيو. التوقعات: 2.4%. القراءة السابقة: 1.6%.

09:30 بولندا - إنتاج البناء والتجميع (سنويًا) - يونيو. التوقعات: 3.9%. القراءة السابقة: 5.0%.

09:30 بولندا - متوسط ​​إجمالي أجور الشركات (سنويًا) - يونيو. التوقعات: 5.8%. القراءة السابقة: 5.6%.

٩:٣٠ صباحًا - بولندا - معدل التوظيف في الشركات (مقارنة سنوية) - يونيو. التوقعات: -٠.٩٪. القراءة السابقة: -٠.٩٪.

٢:٣٠ ظهرًا - كندا - مؤشر أسعار المستهلك (مقارنة شهرية) - يونيو. التوقعات: ١.٠٪. القراءة السابقة: -٠.٢٪.

٢:٣٠ ظهرًا - كندا - مؤشر أسعار المستهلك (مقارنة سنوية) - يونيو. التوقعات: ٣.٢٪. القراءة السابقة: ٢.٩٪.

٤:٠٠ عصرًا - الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مجلس المؤتمرات الرائد - يونيو. التوقعات: ٠.١٪. القراءة السابقة: -٠.١٪.

جدول الأرباح

ريان إير هولدينغز - قبل افتتاح السوق

كراون هولدينغز - بعد إغلاق السوق

ستيل داينامكس - بعد إغلاق السوق

زيونز بانكوربوريشن - بعد إغلاق السوق

دبليو آر بيركلي - بعد إغلاق السوق

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