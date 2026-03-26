📌 دونالد ترامب يحذر إيران مجدداً. هل يلوح في الأفق تصعيد؟

قال دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، رغم أنها تُظهر نفسها علنًا كمفاوضٍ عنيد. وكرر تحذيره بأن طهران قد تواجه عواقب وخيمة إذا لم تقبل اتفاقًا بشروط أمريكية قبل فوات الأوان:

"المفاوضون الإيرانيون مختلفون تمامًا و'غريبون'. إنهم 'يتوسلون' إلينا لعقد اتفاق، وهو ما ينبغي عليهم فعله بعد أن مُنيوا بهزيمة عسكرية ساحقة، دون أي فرصة للعودة، ومع ذلك يصرحون علنًا بأنهم 'ينظرون فقط في مقترحنا'. خطأ! عليهم أن يكونوا جادين قريبًا، قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك، لن يكون هناك رجوع، ولن يكون الأمر سهلاً! الرئيس ترامب".

من الواضح أن معنويات السوق أضعف اليوم، حيث يتوقع المستثمرون تزايد مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط. وكانت "أكسيوس" قد أفادت سابقًا بأن الولايات المتحدة تفكر في توجيه "الضربة القاضية" لإيران: عملية برية وقصف مكثف.

