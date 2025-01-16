EURUSD - التحليل الفني (16.01.2025)

كانت أسعار زوج العملات الرئيسي تتحرك في اتجاه هبوطي لبعض الوقت. بالنظر إلى الفاصل الزمني D1، كانت هناك محاولة في الأيام الأخيرة لإجراء تصحيح، لكن المبادرة سرعان ما اتخذت من قبل العرض. ارتد المسار من منطقة المقاومة عند 1.0340، ومن الممكن أن تستأنف الحركة الهبوطية. حتى لو امتد التصحيح الصعودي، فيجب اعتبار المنطقة عند 1.0460، حيث ينخفض الحد الأعلى لنظام 1:1 (المستطيل الأحمر) بالإضافة إلى ردود الفعل السعرية السابقة، بمثابة المقاومة المهمة التالية. من ناحية أخرى، في حالة استئناف الاتجاه الهبوطي، فإن الدعم الحاسم هو المستوى 1.0150، حيث نرى مستويات الارتداد الخارجية لـ 161.8٪ من التصحيح الأخير.
EURSUD D1 فاصل زمني. المصدر: xStation
بالنظر إلى الفاصل الزمني الأدنى - H4، هناك أيضًا اتجاه هبوطي واضح. توقف التصحيح الصعودي الأخير عند مستوى المقاومة عند 1.0335، حيث انخفض، بالإضافة إلى ردود الفعل السعرية السابقة، إلى متوسط EMA100. وفقًا لافتراضات AT الكلاسيكية، طالما أن السعر أقل من ذلك، فإن معنويات الاتجاه الهبوطي تنطبق.
فاصل زمني لمدة أربع ساعات لزوج EURUSD. المصدر: xStation
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