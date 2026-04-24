فاجأت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة السوق بشكل إيجابي 💡

فاجأت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر مارس السوق بارتفاعها، حيث أظهرت انتعاشاً واضحاً بعد ضعف أداء شهر فبراير. وارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري، متجاوزاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى عدم وجود تغيير، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.6% في فبراير بعد تعديل التوقعات.

ارتفعت المبيعات ربع سنويًا بنسبة تصل إلى 1.6% في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025، وهي نتيجة قوية مدفوعة بشكل أساسي بتجار التجزئة غير الغذائية - بما في ذلك معارض الفنون ومتاجر مستحضرات التجميل ومتاجر الإلكترونيات - الذين أعلنوا عن إطلاق منتجات جديدة. وكان المحرك الرئيسي لنمو شهر مارس محطات الوقود، حيث لاحظ تجار التجزئة زيادة في مشتريات الوقود من قبل السائقين استجابةً لارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. وباستثناء الوقود، ارتفعت المبيعات أيضًا، وإن كان ذلك بشكل أقل - بنسبة 0.2% شهريًا - مدعومةً بمبيعات ملابس أقوى نتيجة لتحسن الأحوال الجوية وإطلاق منتجات جديدة في قطاع الاتصالات وبين تجار التجزئة عبر الإنترنت. وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 2.4% شهريًا، وزادت حصتها من إجمالي مبيعات التجزئة من 28.2% في فبراير إلى 28.7% في مارس. تجدر الإشارة إلى أن حجم المبيعات لا يزال أقل بنسبة 0.1% عن مستواه قبل الجائحة في فبراير 2020. المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية.

معلومات تفصيلية:

المبيعات شاملة الوقود (شهريًا): 0.7% (التوقعات: 0.0%؛ السابق: -0.4%؛ التعديل: -0.6%)

المبيعات شاملة الوقود (سنويًا): 1.7% (التوقعات: 1.1%؛ السابق: 2.5%؛ التعديل: 1.8%)

مبيعات التجزئة باستثناء الوقود (شهريًا): 0.2% (التوقعات: 0.0%؛ السابق: -0.4%؛ التعديل: -0.6%)

المبيعات باستثناء الوقود (سنويًا): 1.7% (التوقعات: 2.0%؛ السابق: 3.4%؛ التعديل: 2.7%)

توقف الجنيه الإسترليني عن الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات. المصدر: xStation