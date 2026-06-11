التقويم الاقتصادي: الأنظار متجهة إلى البنك المركزي الأوروبي عودة رفع أسعار الفائدة إلى أوروبا (11.06.2026)

تستعيد الأسواق رباطة جأشها مؤقتًا بعد موجة بيع حادة نجمت عن مزيج من المؤشرات الجيوسياسية غير المواتية وارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة (4.2% على أساس سنوي) عن المتوقع، مما يُقلل بشكل كبير من احتمالية تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

خلال جلسة اليوم، ستتجه أنظار المستثمرين نحو أوروبا وبيانات الاقتصاد الأمريكي. وسيكون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الحدث الأبرز. وقد تُتيح قراءات التضخم الأخيرة الأقل من المتوقع في اقتصادات رئيسية بمنطقة اليورو (2.6% في ألمانيا و2.4% في فرنسا)، إلى جانب المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي، للبنك المركزي الأوروبي مجالًا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. من جهة أخرى، سيؤثر مصدر القلق الرئيسي للبنك المركزي - استمرار ارتفاع أسعار الطاقة - بشكل كبير على التوقعات الجديدة، مما قد يدفع إلى رفع سعر الفائدة بشكل احترازي.

وفي فترة ما بعد الظهر، سيُحلل المستثمرون بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (PPI) ووضع سوق العمل، مما سيؤدي بلا شك إلى زيادة التقلبات في أزواج عملات اليورو ومؤشرات الأسهم الرئيسية.

أبرز نتائج الجلسة الآسيوية:

نشرت الصين بيانات عرض النقد ( M2 ) لشهر مايو، والتي بلغت 8.5% على أساس سنوي، مسجلةً انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالشهر السابق.

كما نُشرت بيانات قروض البنوك الجديدة في الصين لشهر مايو (500 مليار يوان صيني)، مما يشير إلى انتعاش السيولة بعد ضعفها الشديد في أبريل.

جدول الأحداث الاقتصادية الكلية (جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا):

14:15 منطقة اليورو - قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر فائدة تسهيلات الإيداع. التوقعات: 2.25%. القراءة السابقة: 2.00%.

14:30 الولايات المتحدة - التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين. التوقعات: 6.4%. القراءة السابقة: 6.0%.

14:30 الولايات المتحدة - التضخم الأساسي السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين. التوقعات: 5.4%. القراءة السابقة: 5.2%.

14:30 الولايات المتحدة - التضخم الشهري وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين. التوقعات: 0.7%. القراءة السابقة: 1.4%.

14:30 الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 220 ألف. القراءة السابقة: 225 ألف.

14:45 منطقة اليورو - المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي.

16:30 الولايات المتحدة - التغير الأسبوعي في مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: 101 مليار. القراءة السابقة: 95 مليار.

أهم إصدارات أرباح الشركات:

ويز إير (قبل افتتاح السوق)

أدوبي (بعد إغلاق السوق)

RH (بعد إغلاق السوق)

📊 ثلاثة أسواق تستحق المتابعة اليوم: