فاجأت شركة إنتل السوق. هل بدأ هذا التحول يكتسب زخماً أخيراً؟

قبل إعلان شركة إنتل عن أرباحها، كان السؤال الأهم الذي يشغل بال المستثمرين هو ما إذا كانت جهود إعادة الهيكلة المطولة التي تبذلها الشركة قد بدأت أخيرًا تؤتي ثمارها الملموسة. وقدّم تقرير الربع الثاني إجابةً أقوى بكثير من المتوقع. لم تكتفِ إنتل بتجاوز توقعات المحللين في كلٍ من الإيرادات والأرباح فحسب، بل أصدرت أيضًا توقعاتٍ أقوى من المتوقع للربع الثالث، وهو تطورٌ لاقى ترحيبًا حارًا من المستثمرين.

أبرز نتائج الربع الثاني

الإيرادات: 16.1 مليار دولار أمريكي مقابل 14.4 مليار دولار أمريكي متوقعة

ربحية السهم المعدلة: 0.42 دولار أمريكي مقابل 0.21 دولار أمريكي متوقعة

إيرادات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي: 6.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي

إيرادات مصانع إنتل: 5.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي

هامش الربح الإجمالي: 40.4% مقابل 39.2% متوقعة

توقعات إيرادات الربع الثالث: 15.8-16.8 مليار دولار أمريكي مقابل 15.1 مليار دولار أمريكي متوقعة

توقعات ربحية السهم للربع الثالث: 0.38 دولار أمريكي مقابل 0.27 دولار أمريكي متوقعة

بعد إعلان الأرباح، ارتفعت أسهم إنتل بشكل ملحوظ في التداولات المسائية. وقد شجع المستثمرين ليس فقط النتائج الفصلية التي فاقت التوقعات، بل أيضاً قرار الإدارة برفع توقعاتها للربع القادم. في قطاع التكنولوجيا، غالباً ما تحظى التوقعات المستقبلية بأهمية أكبر من النتائج التاريخية.

كان قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي من أبرز جوانب التقرير، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 59% على أساس سنوي. ويشير هذا الأداء إلى أن إنتل بدأت تجني ثمار موجة الاستثمار الهائلة في البنية التحتية للحوسبة. ومع توسع المزيد من الشركات في سعة مراكز بياناتها، يستمر الطلب على معالجات الخوادم - أحد منتجات إنتل الأساسية - في الازدياد بوتيرة متسارعة.

أكدت تعليقات الإدارة على التوقعات الإيجابية. صرّح الرئيس التنفيذي، ليب-بو تان، بأن الطلب على معالجات خوادم إنتل يتجاوز حاليًا طاقة الشركة الإنتاجية. واستجابةً لذلك، تخطط إنتل لزيادة الإنفاق الرأسمالي لتوسيع الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على رقائقها وخدمات تصنيع الرقائق التي تقدمها لعملائها الخارجيين.

يعكس هذا تحولًا أوسع في دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ففي بداية الطفرة، انصبّ معظم الاهتمام على الرقائق المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إلا أن السوق يتجه بشكل متزايد نحو البنية التحتية اللازمة لنشر هذه النماذج وتشغيلها على نطاق واسع. وفي هذا السياق، تظل وحدات المعالجة المركزية للخوادم عنصرًا أساسيًا في مراكز البيانات الحديثة.

ومن المؤشرات المشجعة الأخرى التحسن الكبير في الربحية. فقد ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 40.4%، مقارنةً بـ 29.7% في العام السابق، بينما عادت إنتل إلى تحقيق دخل تشغيلي إيجابي. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن خطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية لهذا العام إلى حوالي 20 مليار دولار، مشيرةً إلى الطلب القوي على البنية التحتية للحوسبة والتوسع المستمر في أعمالها التصنيعية.

ومع ذلك، لا يزال أمام إنتل طريق طويل لتحقيق التعافي. لا تزال الشركة في طور إعادة البناء بعد سنوات من فقدان ريادتها التكنولوجية وحصتها السوقية. ولا تزال هوامش الربح أقل بكثير من مستوياتها التاريخية، ويستمر قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية بالاعتماد بشكل أساسي على الطلب الداخلي من وحدات أعمال إنتل. ويُعدّ كسب المزيد من العملاء الخارجيين والحفاظ على وتيرة التحسن الحالية من التحديات الرئيسية.

ومع ذلك، يُقدّم تقرير الأرباح الصادر اليوم ما كان المستثمرون ينتظرونه: دليل على أن إعادة هيكلة إنتل لم تعد تقتصر على خفض التكاليف وتقليص القوى العاملة. فقد بدأت فوائدها تظهر جليًا في النتائج المالية. فارتفاع الإيرادات، وتحسّن الربحية، وارتفاع التوقعات، كلها مؤشرات على أن إنتل بدأت تستعيد مكانتها في أحد أهم قطاعات صناعة أشباه الموصلات.

لا يعني تقرير اليوم أن إنتل قد عادت بالكامل إلى وضعها السابق، ولكنه يُشير إلى أن هذا التحوّل لم يعد مجرد حديث يُروى في عروض المستثمرين، بل أصبح مدعومًا بالأرقام لأول مرة منذ فترة طويلة.

المصدر: xStation5